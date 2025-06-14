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محافظات

طلع مدرس مساعد بجامعة بني سويف، مفاجأة غير متوقعة في واقعة تحرش مدرب جيم بطفل في الفيوم

لحظة ضبط المتهم،
لحظة ضبط المتهم، فيتو

كشفت التحقيقات التي أجرتها وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة إطسا بالفيوم، أن المتهم، في واقعة هتك عرض طفل داخل غرفة خلع الملابس بصالة ألعاب رياضية، يعمل مدرسا مساعدا بكلية التربية الرياضية بجامعة بني سويف.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من إنقاذ حياة شاب يعمل بصالة ألعاب رياضية، من بين براثن الأهالي بقرية تطون، دائرة مركز إطسا، بعد أن استدرج طفلا واعتدى عليه جنسيا داخل غرفة خلع الملابس الملحقة بالصالة.

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كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بأن الأهالي بقرية تطون دائرة المركز، سمعوا أصوات استغاثة طفل، قادمة من غرفة خلع الملابس بصالة رياضية خاصة، وتجمع الأهالي ليجدوا أن أحد مدربي الصالة، يحاول الاعتداء الجنسي على طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، فتحفظوا عليه حتى تم تسليمه إلى قوة من مركز شرطة إطسا، وحررت "فايزة.ا.ع" والدة الطفل بلاغا تتهم فيه "أ.ع.م.خ" 32 سنة، مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة بني سويف، بهتك عرض طفلها "ع.م.ج" البالغ من العمر 10 سنوات.

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وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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