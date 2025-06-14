علقة موت لمدرب كمال أجسام تعدى جنسيا على طفلين بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من إنقاذ حياة شاب يعمل مدربا كمال أجسام، من بين براثن الأهالي بقرية تطون، دائرة مركز إطسا، بعد أن استدرج طفلين وتعتدى عليهما، ولم يحتمل الطفلان الآلام فأطلقا عدة صرخات للاستغاثة، فتجمع الأهالي وأمسكوا بالشاب قبل أن يهرب، وسلموه للأجهزة الأمنية بعد أن لقنوه علقة ساخنة، كادت تودي بحياته.

تفاصيل حكاية مدرب كمال أجسام يعتدي على طفلين

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز إطسا يفيد بأن أهالي قرية تكون تمكنوا من ضبط شاب استدرج طفلين لمكان مهجور واعتدى عليهما جنسيا، وعلى الفور توجهت قوة من مركز شرطة إطسا إلى مكان البلاغ، وتبين أن شابًّا يعمل مدرب كمال اجسام، استدرج طفلين إلى مكان مهجور، وأماط عنهما ملابسهما واعتدى عليهما إلا أن الطفلين أطلقا عدة صرخات للاستغاثة، فتجمع الأهالي وأمسكوا بالمعتدي، وأوسعوه ضربًا، واحتجزوه حتى تسلمته الأجهزة الأمنية.

وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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