مصرع شاب من الفيوم في حادث انقلاب موتوسيكل

لقي شاب من الفيوم مصرعه، في حادث انقلاب موتوسيكل، على طريق الفيوم – سنورس، عند مدخل قرية جرفس، بدائرة مركز شرطة سنورس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع شاب في حادث انقلاب موتوسيكل

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل على طريق سنورس - الفيوم، عند مدخل قرية جرفس، بدائرة المركز، ووجود جثة، وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أدى إلى مصرع "رمضان. م "، يبلغ من العمر 22 سنة، بعد أن أصيب بنزيف في المخ وتوفي داخل سيارة الإسعاف قبل وصوله إلى مستشفى الفيوم العام، وتم نقل إيداع الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة سنورس، وأحيل الي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولي التحقيق.

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