مصرع طفل صدمه تروسيكل في الإسماعيلية

لقى طفل في السادسة من عمره مصرعه، في قرية الأبطال التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، جراء تعرضة لحادث مؤلم، إثر اصطدامه بتروسيكل بدون لوحات معدنية.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت إخطارا يفيد بمصرع طفل جراء تعرضه لحادث تصادم في قرية الأبطال التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية.

محاولة إنقاذ لم تُكتب لها النجاة

وكان قد قام عدد من الأهالي بنقل الطفل إلى وحدة طب الأسرة بقرية الأبطال في محاولة لإنقاذه، لكن الفريق الطبي داخل الوحدة أكد وفاته فور وصوله، متأثرًا بالإصابة القاتلة في الرأس.

الجهات المختصة تتلقى البلاغ وتتحرك

تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغًا من هيئة الإسعاف في الإسماعيلية يفيد بالواقعة، وعلى الفور تم إخطار الجهات المعنية، وبدأت التحركات الرسمية للتعامل مع الحادث.

تحركات أمنية لمعرفة ملابسات الحادث

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة الميدانية، حيث تم فحص مسرح الحادث واستجواب عدد من شهود العيان لتحديد هوية الجاني وظروف الواقعة بدقة.

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه، ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربون على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.

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