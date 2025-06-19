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شاهد مجانا، مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

مباراة الأهلي وبالميراس، تترقب الجماهير المصرية والعربية المباراة الهامة بين الأهلي وبالميراس التي تقام مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية في المجموعة الأولى بدور المجموعات في كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض فريق النادي الأهلي مواجهة هامة ومرتقبة أمام بالميراس البرازيلي مساء اليوم الخميس في كأس العالم للأندية 2025.

 

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شاهد مجانا مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” ومنصة “DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63 مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة بتقنية SD.

كما حصلت شبكة قنوات MBC على حقوق بث مباراة الأهلي وبالميراس وتبث اللقاء عبر قنوات MBC مصر / MBC مصر2 / MBC أكشن بتعليق عربي.

المجموعة الأولى تشهد منافسة شرسة، حيث تتساوى الفرق الأربعة في الرصيد بنقطة واحدة وهو ما يمنح الفائز اليوم فرصة كبيرة في التأهل الدور الـ16.

وكان الأهلي افتتح مواجهاته بالبطولة أمام إنتر ميامي الأمريكي، على ملعب هارد روك في ميامي وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في حين تعادل بالميراس أمام بورتو البرتغالي أيضا سلبيا.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس 

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

طاقم حكام مباراة الأهلي ضد بالميراس 

وأوضحت القناة أن الفيفا أسند المهمة لطاقم تحكيم إنجليزي بقيادة الحكم الدولي أنتوني تايلور، يعاونه جاري بيسويك وآدم نون كمساعدين، بينما يتولى الحكم الإماراتي عمر آل علي مهام الحكم الرابع

فرص الأهلي في التأهل لدور  الـ16

ولن يضمن الأهلي الصعود إلى دور الـ16 في منافسات كأس العالم للأندية إذا فاز على بالميراس، كما أنه لن يخسر فرصه إذا انهزم أمام الفريق البرازيلي، لكن ذلك لا ينفي أن المباراة ستكون حاسمة بالتأكيد في مشوار فريق خوسيه ريبيرو.

الفرق الأربعة تملك الحظوظ ذاتها في التأهل إلى الدور المقبل.

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