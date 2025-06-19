مونديال الأندية، الشناوي وبونو يزينان قائمة أفضل الحراس بالجولة الأولى

كأس العالم للأندية، شهدت الجولة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية تألقًا لافتًا لبعض حراس المرمى الذين خطفوا الأضواء.

تألق الثنائي العربي

وتألق الثنائي العربي ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب ونادي الهلال السعودي ومحمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والأهلي في الجولة الأولى بتصديات رائعة.

ودخل الشناوي وبونو قائمة أعلى الحراس تصديًا للفرص في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

ويتصدر القائمة أوسكار أوستاري حارس مرمى إنتر ميامي الذي تصدى لـ 8 محاولات في مباراة الأهلي بحسب موقع سوفا سكور.

ويحتل ياسين بونو المركز الثالث بعدما تصدى لـ 6 محاولات من جانب ريال مدريد، متساويًا مع يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني في مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء محمد الشناوي حارس الأهلي في المركز الخامس بعدما أنقذ 5 محاولات لصالح إنتر ميامي.

تالق محمد الشناوي

اداء محمد الشناوي الرائع تصدر وسائل الإعلام العالمية خاصة أنه حرم ليونيل ميسي من هز الشباك في أول مباراة ببطولة كأس العالم للأندية في نسختها الحالية بعدما أبعد ببراعة تسديدة رائعة من جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل لحظات من نهاية اللقاء بالتعادل دون أهداف.

ياسين بونو تصدر المشهد أيضًا بإنقاذ حاسم في الدقائق الأخيرة بعدما تصدى لضربة جزاء حصل عليها ريال مدريد الإسباني ونفذها فيديريكو فالفيردي.



ويستعد الخماسي العربي المشارك في مونديال الأندية 2025 وهم: الأهلي والترجي التونسي والعين الإماراتي والواداد المغربي والهلال السعودي لمبارياتهم القادمة في الجولة الثانية للمونديال.

نتائج الفرق العربية بالجولة الأولى في مونديال الأندية

وشهدت الجولة الأولى لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقًا عدم تحقيق الخماسي العربي أي انتصار.

ونجح فريق الهلال السعودي في تقديم مباراة كبيرة امام ريال مدريد الإسباني أمس الأربعاء والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وتعادل الأهلي مع إنتر ميامي 0-0، والهلال مع ريال مدريد 1-1، فيما تلقي الوداد المغربي الخسارة أمام مانشستر سيتي 2-0، والترجي أمام فلامنجو 2-0، فيما جاءت خسارة العين الإمارتي أمام يوفنتوس 5-0 الأكبر للفرق العربية بالجولة الأولى للبطولة.

وتنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا.

مجموعات الفرق العربية في كأس العالم للأندية 2025



المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

مواعيد الفرق العربية بالجولة الثانية لكأس العالم للأندية 2025

الخميس 19 يونيو 2025

بالميراس ضد الأهلي - 7 مساءً - ملعب ميتلايف

السبت 21 يونيو 2025

لوس أنجلوس ضد الترجي - 01:00 صباحا - ملعب جيوديس بارك

الأحد 22 يونيو 2025

يوفنتوس ضد الوداد - 7 مساءً - لينكون فاينانشال فيلد

الإثنين 23 يونيو 2025

ريد بول سالزبورج ضد الهلال - 01:00 صباحا - أودي فيلد

مانشستر سيتي ضد العين - 04:00 صباحا - مرسيدس بنز

ترتيب مجموعات العرب في كأس العالم للأندية 2025 بعد الجولة الأولي



المجموعة الأولى

1- الأهلي، نقطة واحدة

2- بورتو، نقطة واحدة

3- بالميراس، نقطة واحدة

4- إنتر ميامي، نقطة واحدة

المجموعة الرابعة

1- فلامنجو، 3 نقاط

2- تشيلسي، 3 نقاط

3- لوس أنجلوس، دون نقاط

4- الترجي، دون نقاط

المجموعة السابعة

1- يوفنتوس، 3 نقاط

2- مانشستر سيتي، 3 نقاط

3- الوداد، دون نقاط

4- العين، دون نقاط

المجموعة الثامنة

1- ريد بول سالزبورج، 3 نقاط

2- ريال مدريد، نقطة واحدة

3- الهلال، نقطة واحدة

4- باتشوكا، دون نقاط

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