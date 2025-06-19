الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مونديال الأندية، الشناوي وبونو يزينان قائمة أفضل الحراس بالجولة الأولى

محمد الشناوي، فيتو
محمد الشناوي، فيتو

كأس العالم للأندية، شهدت الجولة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية تألقًا لافتًا لبعض حراس المرمى الذين خطفوا الأضواء.

تألق الثنائي العربي

وتألق الثنائي العربي ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب ونادي الهلال السعودي ومحمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والأهلي في الجولة الأولى بتصديات رائعة.

ودخل الشناوي وبونو قائمة أعلى الحراس تصديًا للفرص في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

ويتصدر القائمة أوسكار أوستاري حارس مرمى إنتر ميامي الذي تصدى  لـ 8 محاولات في مباراة الأهلي بحسب موقع سوفا سكور.

ويحتل ياسين بونو المركز الثالث بعدما تصدى لـ 6 محاولات من جانب ريال مدريد، متساويًا مع يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني في مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء محمد الشناوي حارس الأهلي في المركز الخامس بعدما أنقذ 5 محاولات لصالح إنتر ميامي.

تالق محمد الشناوي

اداء محمد الشناوي الرائع تصدر وسائل الإعلام العالمية خاصة أنه حرم ليونيل ميسي من هز الشباك في أول مباراة ببطولة كأس العالم للأندية في نسختها الحالية بعدما أبعد ببراعة تسديدة رائعة من جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل لحظات من نهاية اللقاء بالتعادل دون أهداف.
ياسين بونو تصدر المشهد أيضًا بإنقاذ حاسم في الدقائق الأخيرة بعدما تصدى لضربة جزاء حصل عليها ريال مدريد الإسباني ونفذها فيديريكو فالفيردي.


ويستعد الخماسي العربي المشارك في مونديال الأندية 2025 وهم: الأهلي والترجي التونسي والعين الإماراتي والواداد المغربي والهلال السعودي لمبارياتهم القادمة في الجولة الثانية للمونديال.

نتائج الفرق العربية بالجولة الأولى في مونديال الأندية

وشهدت الجولة الأولى لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقًا عدم تحقيق الخماسي العربي أي انتصار.

ونجح فريق الهلال السعودي في تقديم مباراة كبيرة امام ريال مدريد الإسباني أمس الأربعاء والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وتعادل الأهلي مع إنتر ميامي 0-0، والهلال مع ريال مدريد 1-1، فيما تلقي الوداد المغربي الخسارة أمام مانشستر سيتي 2-0، والترجي أمام فلامنجو 2-0، فيما جاءت خسارة العين الإمارتي أمام يوفنتوس 5-0 الأكبر للفرق العربية بالجولة الأولى للبطولة.

وتنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا.

مجموعات الفرق العربية في كأس العالم للأندية 2025


المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

 

مواعيد الفرق العربية بالجولة الثانية لكأس العالم للأندية 2025

الخميس 19 يونيو 2025

بالميراس ضد الأهلي - 7 مساءً -  ملعب ميتلايف

السبت 21 يونيو 2025

لوس أنجلوس ضد الترجي - 01:00 صباحا - ملعب جيوديس بارك

الأحد 22 يونيو 2025

يوفنتوس ضد الوداد - 7 مساءً - لينكون فاينانشال فيلد

الإثنين 23 يونيو 2025

ريد بول سالزبورج ضد الهلال - 01:00 صباحا  - أودي فيلد
مانشستر سيتي ضد العين - 04:00 صباحا - مرسيدس بنز

ترتيب مجموعات العرب في كأس العالم للأندية 2025 بعد الجولة الأولي


المجموعة الأولى

1- الأهلي، نقطة واحدة

2- بورتو، نقطة واحدة

3- بالميراس، نقطة واحدة

4- إنتر ميامي، نقطة واحدة

المجموعة الرابعة

1- فلامنجو، 3 نقاط

2- تشيلسي، 3 نقاط

3- لوس أنجلوس، دون نقاط

4- الترجي، دون نقاط

المجموعة السابعة

1- يوفنتوس، 3 نقاط

2- مانشستر سيتي، 3 نقاط

3- الوداد، دون نقاط

4- العين، دون نقاط

المجموعة الثامنة

1- ريد بول سالزبورج، 3 نقاط

2- ريال مدريد، نقطة واحدة

3- الهلال، نقطة واحدة

4- باتشوكا، دون نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم للأندية مونديال الأندية 2025 الأهلي العين ياسين بونو محمد الشناوي أوستاري الشناوي

مواد متعلقة

كأس العالم للأندية، موعد مباراة سياتل ساوندرز وأتلتيكو مدريد بالمجموعة الثانية

إنريكي: رباعي باريس سان جيرمان يستحق الفوز بالكرة الذهبية

كأس العالم للأندية، لوكا مودريتش يسجل رقما قياسيا أمام الهلال السعودي

لاوتارو مارتينيز يسجل لـ إنتر ميلان في كأس العالم للأندية بعد غياب 14 عاما و6 أشهر

ترتيب مجموعة إنتر ميلان بعد الجولة الأولى في كأس العالم للأندية

إنتر ميلان ومونتيري، 400 مباراة لـ بنيامين بافارد

بعد هدفه في إنتر، راموس يقتنص رقما تاريخيا في كأس العالم للأندية

رقم مميز للاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان في 2025

الأكثر قراءة

بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية في المنيا

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.9%

براءة إمام عاشور من تهمة سب جاره في الدقهلية

10 صور لمحمد رمضان داخل محكمة الطفل أثناء حضوره جلسة معارضة ابنه

كارثة على الشرق الأوسط أقوى من الانفجار النووي، روسيا تحذر إسرائيل من استهداف محطة بوشهر

بعد القبض عليه بتهمة تقديم فيديوهات خارجة، من هو "المذيع الفرفوش"؟

26 يونيو و3 يوليو إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة

القبض على "المذيع الفرفوش" بتهمة التحريض على الرذيلة ونشر محتوى خادش للحياء

خدمات

المزيد

سعر الأرز الشعير عريض الحبة اليوم الخميس 19-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 19-6-2025 بالسوق المحلي

ارتفاع سعر الدولار في منتصف حركة تعاملات اليوم

الذهب يتراجع صباح اليوم الخميس 19 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة.. أطعمة تنشط الذاكرة وتحسن سرعة الاستيعاب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغزال في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

آل البيت النبوي في مصر.. فاطمة بنت الحسن الأنور شقيقة السيدة نفيسة

تفسير رؤية سماع الأذان وعلاقتها بالابتعاد عن الذنوب والمعاصى

المزيد
الجريدة الرسمية