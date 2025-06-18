الأربعاء 18 يونيو 2025
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رياضة

لاوتارو مارتينيز يسجل لـ إنتر ميلان في كأس العالم للأندية بعد غياب 14 عاما و6 أشهر

إنتر ميلان ومونتيري،
إنتر ميلان ومونتيري، فيتو

كأس العالم للأندية2025, أصبح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أول لاعب يسجل لإنتر ميلان في كأس العالم للأندية منذ ما يقرب من 15 عاما.

وكان آخر هدف لفريق إنتر ميلان عن طريق اللاعب جوناثان لودوفيك بيابياني في 18 ديسمبر 2010 ضد مازيمبي في مونديال الأندية الذي فاز الانتر بلقبه.

يذكر أن المشاركة الحالية الثانية للفريق الأيطالي

ويسعي فريق إنتر ميلان الإيطالي إلى المنافسة على حصد كأس مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد حصد الكأس في نسخة عام 2010.

وتوج إنتر ميلان بلقب كأس إنتركونتيننتال مرتين وكأس العالم للأندية مرة واحدة، ويسعي لتحقيق إنجاز جديد في مونديال الأندية 2025 خاصة بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان 2025.

مباراة إنتر ميلان ضد مونتيري

وتعادل فريقا إنتر ميلان الإيطالي ومونتيري بهدف لكل فريق من مباراة الفريقين بالجولة الأولى ضمن المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًّا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأحرز راموس هدف التقدم لمونتيري في الدقيقة 25 وتعادل مارتينيز في الدقيقة 42.

مباراة إنتر ميلان ومونتيري

وجاءت فرصة لإنتر بعد فاصل من التمريرات تنتهي عند بافارد ويسدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى العارضة.

ثم عرضية لانتر كاد ان يقابلها لاوتارو بتسديدة داخل منطقة الجزاء ولكن لم يسيطر على الكرة.

وهدف ضائع لإنتر بعد تمريرة عرضية من باريلا ويقابلها دارميان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى العارضة.

وفرصة هدف ل مونتيري بعد تسديدة قوية من أوكامبوس على حدود منطقة الجزاء وتصطدم في الدفاع وتخرج ركنية.

وجاء هدف مونتيري الأول بعد كرة عرضية من ركنية وارتقاء ورأسية قوية من راموس داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك في الدقيقة 25.

وجاء هدف إنتر ميلان الأول والتعادل بعد تمريرة عرضية من أوجوستو داخل منطقة الجزاء ويقابلها لاوتارو مارتينيز بلمسة من أمام المرمى وتهز الكرة الشباك في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني منع القائم مونتيري من هدف بعد تسديدة قوية من كاناليس على حدود منطقة الجزاء وتصطدم الكرة في في القائم

وهدف ملغى لإنتر سجله لاوتارو مارتينيز بداعي التسلل.

وتشتيت من دفاع مونتيري بعد كرة عرضية من باريلا خارج منطقة الجزاء.

ونزول الجهاز الطبي بعد سقوط إستيبان أندرادا حارس مونتيري.

وتوقف الحكم المباراة لشرب السوائل.

وهدف ضائع لإنتر بعد تمريرة ويقابلها لاوتارو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى العارضة.

 

 

 

تشكيل إنتر ميلان أمام مونتيري في كأس العالم للأندية

وكان تشكيل إنتر ميلان أمام مونتيري كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: بافارد - أتشيربي - باستوني.

خط الوسط: دارميان - باريلا - أسلاني - مختاريان - كارلوس.
خط الهجوم: إسبوسيتو - لاوتارو مارتينيز.

تشكيل مونتيري أمام إنتر ميلان في كأس العالم للأندية

وكان تشكيل مونتيري كالآتي:

 

 

 

ويشارك إنتر ميلان في تلك النسخة المستحدثة من البطولة بسبب التصنيف، في حين أن مونتيري كان بطل كأس أبطال كونكاكاف عام 2021.

ويتواجد إنتر ميلان في المجموعة الخامسة والتي تضم كلًا من مونتيري، ريفر بليت وأوراوا ريد دايموندز.

مواعيد مباريات إنتر ميلان في كأس العالم للأندية 2025

الأربعاء 18 يونيو

مونتيري ضد إنتر ميلان - 1-1

السبت 21 يونيو

إنتر ميلان ضد أوراوا ريد دايموندز - 10 مساءً.

الخميس 26 يونيو

إنتر ميلان ضد ريفر بليت - 4 صباحًا.

وانطلقت منافسات كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 فريقًا، فجر يوم الأحد الماضي حيث شهدت المباراة الافتتاحية بين الأهلي وإنتر ميامي، تعادلًا سلبيًّا.

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