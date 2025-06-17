الثلاثاء 17 يونيو 2025
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خارج الحدود

الصين تحث رعاياها على مغادرة إيران في أقرب وقت ممكن

إيران، فيتو
إيران، فيتو

حثت الصين الثلاثاء، رعاياها إلى مغادرة إيران في أقرب وقت ممكن، فيما تدور مواجهة عسكرية متصاعدة بين إيران وإسرائيل.

 تسهيل مغادرة الرعايا الصينيين في إيران

وقالت السفارة الصينية لدى طهران في رسالة نشرتها على الإنترنت، إنها «نسقت مع الجانب الإيراني تسهيل المغادرة وذكرت الرعايا الصينيين في إيران بمغادرة البلاد عبر المعابر الحدودية البرية في أقرب وقت ممكن»، بحسب وكالة «فرانس برس».

صب الزيت على النار

وفي وقت سابق من اليوم، دعت الصين مواطنيها في «إسرائيل» إلى المغادرة «بأسرع وقت ممكن»، واتهمت الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«صب الزيت على النار» في النزاع المتصاعد بين «إسرائيل» وإيران، بعدما دعا سكان العاصمة الإيرانية إلى «إخلاء طهران فورًا».

التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران

وقالت السفارة الصينية في «إسرائيل»، في بيان على تطبيق «وي تشات»: «تحضّ البعثة الصينية في إسرائيل المواطنين الصينيين على مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن عبر المعابر الحدودية البرية، شرط أن يتمكنوا من ضمان سلامتهم الشخصية». وأضافت: «يوصى بالمغادرة من ناحية الأردن».

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