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خارج الحدود

إعلام عبري: تضرر منزل وزير البيئة السابق وإصابة 65 شخصا بالهجوم الإيراني الأخير

الهجوم الإيرانى على
الهجوم الإيرانى على إسرائيل، فيتو

أعلن الإسعاف الإسرائيلي ارتفاع عدد المصابين من الهجوم الإيراني الأخير على عدد من المناطق الإسرائيلية إلى 65 حالة.

تنفيذ الموجة الـ14 من هجمات إيران على أهداف الإحتلال الإسرائيلي 

وفي السياق ذاته، أكد الحرس الثوري الإيراني نجاحه في تنفيذ الموجة الـ14 من هجماته على أهداف الإحتلال الإسرائيلي الإستراتيجية.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن صاروخ إيراني أصاب منزل وزير البيئة السابق داني نافيه عضو الليكود  في تل أبيب الكبرى.

إطلاق دفعة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بإطلاق دفعة من الصواريخ الإيرانية باتجاه "الأراضي المحتلة"، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية دوي انفجارات قوية في مناطق متفرقة، من بينها شرق تل أبيب ومستوطنات غرب رام الله.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر على مبنى في منطقة تل أبيب الكبرى، بينما تحدثت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن إصابة مباشرة في مدينة هرتسيليا شمال تل أبيب.

وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

في سياق آخر، عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، ذكرت فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أن مغادرته مبكرا لاجتماع مجموعة السبع لا علاقة له إطلاقا بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

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