الثلاثاء 17 يونيو 2025
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محافظات

زراعة الإسماعيلية تنظم يوما حقليا للتوعية بمكافحة سوسة النخيل بالقنطرة شرق (صور)

جانب من فاعليات اليوم
جانب من فاعليات اليوم الحقلى، فيتو

نظمت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، يومًا حقليًا للتوعية بمخاطر سوسة النخيل الحمراء وسبل مكافحتها الحديثة، وذلك بجمعية القنطرة شرق الزراعية، تحت إشراف محمد شطا، مدير عام مديرية الزراعة.  

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تقديم عدد من المحاضرات 

تضمن البرنامج تقديم عدد من المحاضرات النظرية التي تناولت الأهمية الاقتصادية لنخيل البلح، وتأثير الإصابة بسوسة النخيل الحمراء على حجم وجودة الإنتاج، إلى جانب استعراض لأحدث أساليب المكافحة المعتمدة علميًا، مع التأكيد على فاعلية استخدام أجهزة الحقن الحديثة في تقليل معدلات الإصابة.  

جانب من فاعليات اليوم الحقلى، فيتو
جانب من فاعليات اليوم الحقلى، فيتو
جانب من فاعليات اليوم الحقلى، فيتو
جانب من فاعليات اليوم الحقلى، فيتو

إجراء تجربة عملية لكيفية التعامل مع سوسة النخيل 

كما تضمن اليوم الحقلى جانبا عمليا حيث تم التوجه إلى إحدى المزارع النموذجية بالقنطرة شرق، حيث جرى تنفيذ علاج فعلي لعدد من النخيل المصاب باستخدام أجهزة الحقن، مع تقديم شرح تطبيقي حول آلية الاستخدام ونتائجها المباشرة في الحد من انتشار الآفة.  

جانب من فاعليات اليوم الحقلى، فيتو
جانب من فاعليات اليوم الحقلى، فيتو
جانب من فاعليات اليوم الحقلى، فيتو
جانب من فاعليات اليوم الحقلى، فيتو

وشهدت الفعاليات حضورًا مميزًا من المزارعين وعدد من المهندسين الزراعيين من مختلف الإدارات، الذين أبدوا تفاعلًا كبيرًا مع محتوى البرنامج.  

جانب من فاعليات اليوم الحقلى، فيتو
جانب من فاعليات اليوم الحقلى، فيتو
جانب من فاعليات اليوم الحقلى، فيتو
جانب من فاعليات اليوم الحقلى، فيتو

استمرار جهود مديرية الزراعة 

وأكد محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، استمرار جهود المديرية في حماية ثروة النخيل بالمحافظة، من خلال دعم المزارعين بأحدث التقنيات والممارسات الزراعية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتحقيق جودة عالية في محصول التمور.
 

 

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