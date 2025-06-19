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بدء تطبيق منظومة السايس في غرب القاهرة.. زي موحد مزود بـ باركود.. 10 آلاف ساحة رسمية بشوارع القاهرة.. خط ساخن لتلقي الشكاوى.. وحماية المواطن من الاستغلال «أبرز الأهداف»

تفقد الدكتور إبراهيم
تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، فيتو

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ساحتي انتظار عبد المنعم رياض والفلكى لمتابعة بدء النظام الجديد الذي وضعته محافظة القاهرة لحوكمة منظومة السايس.

ورافق محافظ القاهرة في جولته اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، وعدد من قيادات المحافظة.

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الساحات الرسمية العاملة في المحافظة 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الساحات الرسمية العاملة في المحافظة تبلغ حوالي ١٠ آلاف ساحة تمثل حوالي ٢٥% من مجموع الساحات الموجودة في الشارع مؤكدًا أنه سيتم ضم الباقي للمنظومة الرسمية، وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة أن المنظومة الجديدة تهدف لتقديم الخدمة للمواطنين دون تعرضهم لدفع مبالغ لأشخاص دون وجه حق.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعلى قيمة لساعة الانتظار بساحات انتظار السيارات بشوارع القاهرة ١٠ جنيهات للساعة الأولى وتقل في الساعة الثانية، وتقوم إدارة الساحات بالمحافظة بتحديد تسعيرة انتظار السيارات طبقًا للمنطقة وتكون ملزمة للشركات المتعاقدة.

خط ساخن لتلقى الشكاوى

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للإبلاغ عن أى تجاوز من السياس المرخصين أو المخالفين، على الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة رقم 114 لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله. 

وأكد محافظ القاهرة أن النظام الجديد يستهدف وضع آلية متطورة توضح للمواطن والجهات المختلفة السايس الذى يعمل بشكل قانونى، كما تعيد الشكل التراثى للنحاسة التى تميز السايس الرسمى.

وأضاف محافظ القاهرة أن النظام الجديد يلزم السياس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة على تأجير ساحات الانتظار بارتداء زى موحد يحمل علامات غير قابلة للتزوير.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الزي الجديد عبارة عن جاكت مميز باللون الأزرق الفاتح المماثل للون شعار محافظة القاهرة،  ويحمل على أحد جانبيه الأماميين بادج يماثل النحاسة التراثية التى كان يحملها السايس قديما منقوش عليها كود يوضح المحافظة، والمنطقة التي تعمل بها الشركة( غربية، شمالية، جنوبية،  شرقية )، والحي المرخص العمل به، ويحمل الجانب الآخر من الجاكت باركود يمكن عمل مسح له عن طريق الموبايل ليظهر كود المنطقة،  والحي، وموقع ساحة الانتظار المتعاقدة عليه الشركة، واسم الشركة، واسم الممثل القانوني لها، واسم السايس، والرقم القومى لهما، والسجل التجاري للشركة، والبطاقة الضريبية، وفئة الانتظار لهذا الموقع فى الساعة الاولى والساعة الثانية، والشارع الذى تقع به الساحة وذلك لمنع تزوير الباركود أو استغلاله من قبل غير المرخص لهم.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن كافة المستندات المستخرجة للشركات المشتركة على مواقع الانتظار تحمل نفس الباركود الموجود على الزي الخاص للسياس العاملين بها.

وأضاف محافظ القاهرة أن أي مواطن يمكنه عن طريق مسح الكود التأكد من تعاقد السايس مع المحافظة بصورة رسمية،  ومعرفة سعر ساعة الانتظار للمكان الذي يركن فيه سيارته،  مشيرًا إلى أنه تم طبع رقم الخط الساخن لغرفة عمليات محافظة القاهرة على الجزء الخلفي للزي ليتمكن المواطنون من الإبلاغ عن أي شكاوى تصدر عن السياس المعتمدين. 

وأكد محافظ القاهرة أن القاهرة هي أول محافظة تقوم بعمل حوكمة لمنظومة السايس والتي سيتم تطبيقها بأحياء المنطقة الغربية، ثم سيتم تعميمها تباعًا في جميع أحياء القاهرة، وستسهل قيام الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع من يمارس مهنة السايس بدون اشتراك مع الجهة الإدارية وفقا للقانون ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠، كما ستسهل على الجهات الأمنية معرفة السياس المشتركين على مواقع الانتظار المرخص لها من المحافظة. 

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة خط ساخن لتلقي الشكاوي ساحات انتظار السيارات قانون ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ منظومة السايس

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