القبض على 3675 متهما، حملات أمنية مكثفة بشوارع القاهرة للقضاء على بلطجة "السايس"

شنت أجهزة وزارة الداخلية ، حملات مكبرة على مدار 3 أشهر لمكافحة ظاهرة البلطجة وفرض أموال على المواطنين مقابل ركن السيارات بشوارع وميادين القاهرة.

حملات فى شوارع القاهرة لمكافحة ظاهرة منادى السيارات وضبط 3675 متهما

رصدت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر عدد من قاطنى محافظة القاهرة من انتشار ظاهرة منادى السيارات بالشوارع، فضلًا عن استغلال البعض منهم التراخيص الممنوحة لهم من الأحياء كذريعة لفرض مبالغ مالية إضافية على قائدى السيارات دون تقديم خدمات حقيقية نظير ما يتقاضونه.



وبدورها شنت مديرية أمن القاهرة، حملات دورية على منادى السيارات الذين لا يحملون تراخيص لهذا العمل أو مخالفى التراخيص الممنوحة لهم حيث أسفرت جهودها خلال الثلاثة أشهر الماضية عن ضبط 3675 منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، على استمرار الحملات لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.

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