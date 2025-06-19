بدأت بالمنطقة الغربية، محافظ القاهرة: تطبيق حوكمة منظومة السايس بالأحياء تباعا (صور)

بدأ اليوم تطبيق أول نظام لحوكمة منظومة السياس فى محافظة القاهرة والذى يهدف إلى تمييز السايس الرسمى من خلال زى موحد وبباركود يحمل كل بيانات السايس والشركة المستأجرة لساحة الانتظار، حتى يتنسى للمواطن معرفتهم.

كود للتأكد من تعاقد السايس مع المحافظة

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن أي مواطن يمكنه عن طريق مسح الكود التأكد من تعاقد السايس مع المحافظة بصورة رسمية، ومعرفة سعر ساعة الانتظار للمكان الذي يركن فيه سيارته، مشيرًا إلى أنه تم طبع رقم الخط الساخن لغرفة عمليات محافظة القاهرة على الجزء الخلفى للزي ليتمكن المواطنون من الإبلاغ عن أي شكاوى تصدر عن السياس المعتمدين.

وقال محافظ القاهرة خلال جولته التفقدية للمنظومة اليوم بساحتى انتظار الفلكى وعبد المنعم رياض، أن القاهرة هى أول محافظة تقوم بإجراء حوكمة لمنظومة السايس والتي سيتم تطبيقها بأحياء المنطقة الغربية، ثم سيتم تعميمها تباعًا في جميع أحياء القاهرة، وستسهل قيام الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع من يمارس مهنة السايس بدون اشتراك مع الجهة الإدارية وفقا للقانون ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠، كما ستسهل على الجهات الأمنية معرفة السياس المشتركين على مواقع الانتظار المرخص لها من المحافظة.

وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أجرى جولة اليوم الخميس بساحتى انتظار عبد المنعم رياض والفلكى، للتأكد من عمل المنظومة فى أول يوم لها.



يذكر أن الزى المقرر للسايس هو جاكت مميز باللون الأزرق الفاتح المماثل للون شعار محافظة القاهرة، ويحمل على أحد جانبيه الأماميين بادج يماثل النحاسة التراثية التى كان يحملها السايس قديما منقوش عليها كود يوضح المحافظة، والمنطقة التي تعمل بها الشركة (غربية، شمالية، جنوبية، شرقية)، والحي المرخص العمل به، ويحمل الجانب الآخر من الجاكت باركود يمكن عمل مسح له عن طريق الموبايل ليظهر كود المنطقة، والحي، وموقع ساحة الانتظار المتعاقدة عليه الشركة، واسم الشركة، واسم الممثل القانوني لها، واسم السايس، والرقم القومى لهما، والسجل التجاري للشركة، والبطاقة الضريبية، وفئة الانتظار لهذا الموقع فى الساعة الأولى والساعة الثانية، والشارع الذى تقع به الساحة وذلك لمنع تزوير الباركود أو استغلاله من قبل غير المرخص لهم.

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