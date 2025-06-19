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محافظ القاهرة يتفقد حوكمة منظومة السايس بساحات انتظار وسط البلد (فيديو صور)

حوكمة منظومة السايس،
حوكمة منظومة السايس، فيتو

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تطبيق أول نظام لحوكمة منظومة السياس فى محافظة القاهرة والذى يهدف إلى تمييز السايس الرسمى من خلال زي موحد وباركود.

وشملت الجولة ساحتى انتظار عبد المنعم رياض والفلكي، للتأكد من عمل المنظومة فى أول يوم لها.

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وأكد محافظ القاهرة أن النظام الجديد يستهدف وضع آلية متطورة توضح للمواطن والجهات المختلفة السايس الذى يعمل بشكل قانونى، كما تعيد الشكل التراثي للنحاسة التى تميز السايس الرسمى.

وأضاف محافظ القاهرة أن النظام الجديد يلزم السياس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة على تأجير ساحات الانتظار بارتداء زي موحد يحمل علامات غير قابلة للتزوير.


زي جديد وباركود لمعرفة بيانات السايس


وأشار محافظ القاهرة إلى أن الزي الجديد عبارة عن جاكت مميز باللون الأزرق الفاتح المماثل للون شعار محافظة القاهرة،  ويحمل على أحد جانبيه الأماميين بادج يماثل النحاسة التراثية التى كان يحملها السايس قديما منقوش عليها كود يوضح المحافظة، والمنطقة التي تعمل بها الشركة (غربية، شمالية، جنوبية،  شرقية)، والحي المرخص العمل به، ويحمل الجانب الآخر من الجاكت باركود يمكن عمل مسح له عن طريق الموبايل ليظهر كود المنطقة،  والحي، وموقع ساحة الانتظار المتعاقدة عليه الشركة، واسم الشركة، واسم الممثل القانوني لها، واسم السايس، والرقم القومى لهما، والسجل التجاري للشركة، والبطاقة الضريبية، وفئة الانتظار لهذا الموقع فى الساعة الأولى والساعة الثانية، والشارع الذي تقع به الساحة وذلك لمنع تزوير الباركود أو استغلاله من قبل غير المرخص لهم.
 

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