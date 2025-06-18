الجيش الإسرائيلي يقر بالواقع المرير: الصاروخ الإيراني الأخير كان استثنائيا من حيث الوزن وكمية المتفجرات

صاروخ سجيل، نقلت إذاعة جيش الحرب الإسرائيلي، عن مسئول أمني فى الاحتلال قوله: إن "الصاروخ الأخير الذي أطلقته إيران نحو جوش دان كان استثنائيًا من نوعه ومن حيث وزنه وكمية المواد المتفجرة التي يحملها والتي كانت أكبر من المعتاد.

قال الحرس الثوري الإيراني، إن إيران استخدمت لأول مرة في هجومها على إسرائيل صواريخ "سجيل" بمدى 2000 كيلومتر.

الاحتلال يمنع الإسرائيليين من المغادرة

في ذات السياق، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إنه لأول مرة منذ الحرب مع إيران سيُسمح للأجانب والدبلوماسيين بمغادرة البلاد جوا، ولن يسمح للإسرائيليين بالإقلاع إلا بموافقة لجنة استثناءات.

انتعاش مهنة إصلاح الزجاج والألمنيوم فى إسرائيل

فيما صحيفة معاريف العبرية، أن مهنة إصلاح الزجاج والألمنيوم أصبحت الأكثر طلبا في إسرائيل، وتواجه أزمة غير مسبوقة جراء الدمار والأضرار بفعل القصف الصاروخي الإيراني.

أيضا ذكرت القناة الـ15 العبرية، أنه تم العثور على بقايا جثة في أحد الأبراج السكنية التي قصفتها إيران قبل أيام في "بات يام"، ويجري الفحص لتحديد ما إذا كانت الجثة للإسرائيلية المفقودة.

تقييد النشر فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل

وبهدف التعتيم على العمليات الإيرانية، وقع رئيس الرقابة في إسرائيل على "أمر طوارئ جديدا لحماية الأمن القومي" يحظر المنشورات التي قد تضر بأمن الدولة، أو ترسل رسالة إلى العدو، أو تحرض الجمهور، أو تقوض الروح المعنوية الوطنية – بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.