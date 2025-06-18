المتحدث باسم جيش الاحتلال: سنواصل ضرب المفاعلات النووية في إيران

زعم المتحدث باسم الجيش العسكري، قائلا: نركز على طهران ونستهدف مواقع للأسلحة النووية ومنشآت عدة بالقرب منها.

وتابع: نهاجم منظومات الصواريخ الإيرانية وقد قصفنا عددا من منصات الإطلاق.

وقال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: نعمل على تحقيق أهداف الحرب في غزة وعلى رأسها إعادة المختطفين، سنواصل ضرب المفاعلات النووية في إيران.

وقبل وقت سابق من اليوم أفاد جيش الحرب الإسرائيلي، برصد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية على الاحتلال.

صفات الإنذار تدوي في تل أبيب وضواحيها

كما نقلت وسائل إعلام عبرية، أن السلطات تطلب من الإسرائيليين الآن، تقليل حركتهم ودخول المناطق المحمية فور تلقي الإنذار في الدقائق المقبلة.

في ذات السياق أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إطلاق صفارات الإنذار فى تل أبيب وضواحيها، فيما زعم مصدر عسكري رصد إطلاق نحو 8 صواريخ إيرانية على الاحتلال.

جيش الاحتلال يعلن اعتراض 4 صواريخ إيرانية

ونقلت إذاعة جيش الحرب الإسرائيلي، عن مصدر عسكري زعمه، تمكن الدفاع من اعتراض 4 صواريخ أطلقت من إيران.

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