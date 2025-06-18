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خارج الحدود

الحرس الثوري يكشف عن استخدام صاروخ "سجيل" للمرة الأولى في حربه مع إسرائيل

صاروخ سجيل، فيتو
صاروخ سجيل، فيتو

قال الحرس الثوري الإيراني إن إيران استخدمت لأول مرة في هجومها على إسرائيل صواريخ "سجيل" بمدى 2000 كيلومتر.

وأوضحت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني عن بدأ الموجة الثانية عشر من عملية الوعد الصادق 3 باطلاق صواريخ "سجيل".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي أوضحت في بيان رقم 11 عن بداية الموجة الثانية عشرة من عملية الوعد الصادق 3 بإطلاق صواريخ سجيل الثقيلة وطويلة المدى وذات مرحلتين.

صاروخ سجيل

ويعد الصاروخ «سجيل»؛ هو الأعلى قوة في الترسانة الإيرانية العسكرية، فهو صاروخ جو-جو بنماذج متعددة، إيراني الصنع موجه بالرادار.


يعتبر "سجيل" صاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب على مرحلتين، تم تصميمه وتصنيعه محليًا في إيران، وفق موقع Missile Threat.

ويرجح أن تطوير صاروخ "سجيل" بدأ في أواخر التسعينيات، ولكنه ينبع مباشرة من أعمال تطوير الصواريخ الإيرانية السابقة، وأبرزها صاروخ "زلزال" الباليستي قصير المدى.

ويرجع استخدامها للوقود الصلب، إلى التقدم في تكنولوجيا الوقود الذي تم إحرازه بالتزامن مع برنامج زلزال خلال التسعينيات، والذي يُعتَقد أن الصين قد ساعدت في تطويره.

وبالرغم من أن الصاروخ له حجم ووزن ومدى مماثل لأنواع صاروخ "شهاب 3"، إلا أن استخدامه للوقود الصلب يعد تحسنًا كبيرًا في تصميم "شهاب".

ويتيح الوقود الصلب أوقات إطلاق أسرع، ما يجعل الصاروخ أقل عرضة للخطر أثناء الإطلاق.

ودخل الخدمة في 4 أبريل عام 1988م، كما يبلغ وزن الصاروخ حوالي 500 كجم، ويبلغ طوله 5 أمتار، وقطره حوالي 40 سم.

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