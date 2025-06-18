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خارج الحدود

محللة سياسية أمريكية: معارضة قوية داخل الحزب الجمهوري لتصرفات ترامب ضد إيران

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعربت المحللة السياسية الأمريكية جنجر تشابمان عن قلقها من التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واصفة إياها بأنها تعكس اضطرابًا سياسيًا وتشوشًا استراتيجيًا، خاصة في ما يتعلق بملف الشرق الأوسط.

 

لغة عدائية وتصعيد لفظي من ترامب

قالت تشابمان إن خطاب ترامب الذي ألقاه مؤخرًا من أمام البيت الأبيض حمل نبرة عدائية ضد أطراف متعددة، من بينهم الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، المهاجرون غير الشرعيين، روسيا والصين.

 

وأشارت إلى أن ترامب يستخدم هذا الأسلوب التصعيدي المتكرر بهدف إثارة الجدل، وإظهار نفسه في صورة "القائد الحازم"، خصوصًا في أوقات ضعف شعبيته أو الأزمات السياسية.

 

مواقف متقلبة في الملف الإيراني

وحول موقف ترامب من إيران، قالت تشابمان إنه أعلن صراحة "نفاد صبره" وطالب باستسلام إيراني غير مشروط، وهو ما اعتبرته دليلًا على افتقاده للاتزان السياسي، وعدم استناده إلى أرضية واضحة أو ثابتة في سياسته الخارجية.

 

لقاء مثير للجدل مع تولسي جابارد

كشفت تشابمان أن ترامب التقى مؤخرًا بالسياسية الجمهورية تولسي جابارد، التي أكدت له، بحسب ما نُقل، أن إيران لم تسع لامتلاك سلاح نووي منذ عام 2003، ما يفتح بابًا للتساؤلات حول مدى اطلاع ترامب على الحقائق الاستخباراتية الدقيقة.

 

انقسام داخل الحزب الجمهوري

لفتت المحللة السياسية إلى وجود معارضة داخلية قوية داخل الحزب الجمهوري، ضد اندفاع ترامب نحو التدخل العسكري في الصراع الإيراني الإسرائيلي.


وأشارت إلى أن من أبرز المعارضين النائب توماس ماسي، الذي يرى أن الولايات المتحدة يجب ألا تنخرط في صراع مباشر لا يخدم مصالحها الاستراتيجية.

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ترامب إيران إسرائيل أمريكا الحزب الجمهوري البيت الأبيض

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