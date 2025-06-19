فيتو ترصد توقعات جماهير الأهلي قبل موقعة بالميراس: أملنا كبير (فيديو)

كأس العالم للأندية 2025، ينتظر جماهير الاهلي المصري، مواجهة فريقهم أمام بالميراس البرازيلي في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، المقام حاليا في الولايات المتحد الأمريكية.

جماهير الأهلي يعلقون الآمال على الشناوي وتريزيجيه

في جولة ميدانية أجرتها عدسة "فيتو" بين جماهير الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية – النسخة الجديدة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة – ساد التفاؤل آراء أغلب المشجعين بإمكانية عبور المارد الأحمر عقبة راقصي السامبا.

وقال محمد إبراهيم، مشجع أهلاوي متحمّس، عبَّر عن ثقته في فريقه قائلًا: "أتوقع فوز الأهلي 2-0، بشرط إحكام الدفاع والاعتماد على التحولات السريعة، وأتمنى رؤية بن شرقي وتريزيجيه يلعب مركز 10 في التشكيل، أما عن بديل كوكا، فأرى أن العش هو الخيار الأنسب، وأرشح وسام أبو علي للتسجيل."

أما نادر، مشجع زملكاوي، فقد أبدى احترامه لقوة الخصم، لكنه رجّح فوز الأهلي بفارق هدف، متوقعًا تألق الثنائي تريزيجيه ووسام أبو علي.

بدوره، رأى محمود:" بعد متابعتي لمستوى بالميراس وسرعات لاعبيه، أرى أن اللقاء يحتاج لتركيز عالٍ من لاعبي الأهلي وشجاعة داخل الملعب، ومن المهم أن يكون الشناوي في كامل تركيز اتوقع هيكون نجم المباراة والأهلي هيخطف جول من مرتدة".

من جانبها، قالت رنا، المشجعة الزملكاوية، إن" فرص الأهلي كبيرة في الصعود من دور المجموعات، متوقعة بروز تريزيجيه ووسام في المباراة القادمة".



الاتفاق كان واضحًا بين غالبية المشجعين: الأهلي قادر على الفوز والتأهل، بشرط الانضباط التكتيكي والروح القتالية.

وكان الأهلي قد افتتح مبارياته في البطولة بتعادل سلبي (0-0) أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، في لقاء شهد سيطرة أهلاوية بالشوط الأول، وتألق الحارس محمد الشناوي في الثاني.

وفي نفس المجموعة، انتهت مباراة بالميراس وبورتو بالتعادل السلبي أيضًا، لتشتعل المنافسة في المجموعة الأولى.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

كأس العالم للأندية، وكان النادي الأهلي تلقى صدمة جديدة قبل مباراتي بالميراس وبورتو في الجولة الثانية والثالثة لدور المجموعات، من بطولة كأس العالم للأندية.

وكان إمام عاشور تعرض للإصابة بكسر في الترقوة خلال مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي، ليجري جراحة ويتأكد غيابه عن المباريات المتبقية في كأس العالم للأندية.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي غياب لاعب جديد عن المباراتين المقبلتين أمام بالميراس وبورتو، حيث أكد النادي الأحمر تعرض طاهر محمد طاهر للإصابة بشد في منشأ العضلة الأمامية.

وتأكد غياب الثلاثي إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر عن مباراة بالميراس اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات فيما تأكد بشكل رسمي غياب الثنائي إمام وطاهر عن مباراتي بالميراس وبورتو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

وأقيمت أولى تدريباته الأهلي أول أمس على ملعب مدرسة بينجري في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت أمريكا (7:00 مساءً بتوقيت القاهرة)

وقاد التدريبات الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي حرص على إقامة المران في نفس توقيت مباراة بالميراس المقررة لها اليوم الخميس على ملعب ميتلايف في نيويورك لتأقلم اللاعبين مع الأجواء المناخية وظروف المباراة.

فيما قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: إن أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق، غاب عن مران الفريق اليوم، بسبب معاناته من كدمة في الركبة، تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق في مواجهة إنتر ميامي.

وأضاف أن كوكا اكتفى أول أمس بالتدريب في الجيم، ولم يشارك في المران الجماعي اليوم، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وأوضح أن الجهاز الفني فضل عدم مشاركته في المران خوفًا من تفاقم الإصابة، وسوف يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة.

وكان الأهلي افتتح مواجهاته بالبطولة أمام إنتر ميامي الأمريكي، على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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