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رياضة

أشرف محرم يكشف سبب تكرار إصابة إمام عاشور وموعد العودة لتدريبات الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف الدكتور أشرف نهاد محرم أستاذ جراحة العظام في قصر العينى عن تفاصيل إصابة إمام عاشور نجم النادى الأهلى والتي تسببت في إبعاده عن الفريق في باقى مشواره ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أشرف محرم في تصريحات تلفزيونية إن إصابة إمام عاشور عبارة عن كسر في الترقوة وتم إجراء جراحة عاجلة في ميامى تضمنت تركيب شريحة ومسامير لعلاج الكسر الذى تعرض له في مباراة إنتر ميامى بافتتاح كأس العالم للأندية.

وأضاف الدكتور أشرف محرم أن السبب في تكرار إصابة إمام عاشور يرجع إلى وقوعه بشكل خاطئ على الكتف للمرة الثانية، كما حدث من قبل خلال مشاركته في إحدى مباريات المنتخب الوطنى قبل سنتين.

وسبق وأجرى الدكتور أشرف محرم جراحات لثنائى الأهلى رضا سليم وخالد عبد الفتاح في الكتف أيضًا حيث يشرف على جراحات عظام لاعبي الأهلي في السنوات الأخيرة.

واختتم دكتور جراحة العظام تصريحاته بالتأكيد على أن إمام عاشور سيعود للتدريبات البدنية خلال أيام لكنه سيحتاج إلى 6 أسابيع قبل العودة للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي والالتحام مع زملائه، على أن تكون عودته بعدها وفقًا لقرار الجهاز الطبي للنادى بناء على حالته.

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إمام عاشور الأهلي اشرف محرم النادي الأهلي

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