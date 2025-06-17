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عقدة السامبا، تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية البرازيلية قبل مواجهة بالميراس

الأهلي بالميراس،
الأهلي بالميراس، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام فريق بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وكان الأهلي افتتح مواجهته أمام إنتر ميامي الأمريكي، على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتستعرض فيتو لكم تاريخ مواجهات النادي الأهلي مع الأندية البرازيلية ببطولة كأس العالم للأندية قبل مواجهة  الأحمر مع بالميراس يوم الخميس المقبل. 

تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية البرازيلية

والتقي النادي الأهلي مع الأندية البرازيلية في ست مباريات سابقة، تعرض للهزيمة خلالهم في خمس لقاءات، بينما تجنب الأحمر الخسارة في اللقاء السادس أمام حساب بالميراس في كأس العالم نسخة 2020، عندما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي، قبل أن يحسمه الفريق بركلات الترجيح ويتوج بالميدالية البرونزية.

تفاصيل مواجهات الأهلي مع الأندية البرازيلية

مونديال 2006، خسر الأهلي أمام إنترناسيونال البرازيلي بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.

مونديال 2012، سقط أمام كورينثيانز بهدف دون رد في الدور نصف النهائي.

مونديال 2020، تعادل مع بالميراس 0-0، وفاز بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.

مونديال 2021، خسر مجددا أمام بالميراس بنتيجة 2-0 في نصف النهائي.

مونديال 2022، تلقى هزيمة من فلامنجو بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث.

مونديال 2023، خسر أمام فلومينينسي 2-0 في نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس 

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

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