كأس العالم للأندية، يخوض الهلال السعودي مواجهة قوية في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، أمام نظيره ريال الإسباني، في الجولة الافتتاحية ضمن المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في أمريكا.

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة ريال مدريد والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة ريال مدريد والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025 عبر الرابط.



القنوات المجانية الناقلة لمباراة الهلال ضد ريال مدريد اليوم

تُبث مباراة ريال مدريد والهلال السعودي في كأس العالم للأندية عبر القنوات الآتية:

قناة ام بي سي مصر 1 (MBC Masr 1).

قناة ام بي سي مصر 2 (MBC Masr 2).

قناة ام بي سي اكشن (MBC Action).

قناة DAZN الناقلة لمباراة ريال والهلال.



القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد والهلال

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد التابع للقناة: 12054

معامل الاستقطاب: رأسي (Vertical)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة MBC Masr 1 نايل سات 2025

التردد: 12015

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة MBC أكشن نايل سات

تردد القناة: 11467.

الاستقطاب: عمودي (V).

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي

ويلتقي فريق الهلال نظيره ريال مدريد عند العاشرة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء يوم الأربعاء المقبل بتوقيت مصر والسعودية.

ومن المقرر أن تقام مباراة وريال مدريد على ملعب هارد روك الذي يتسع لقرابة 65 ألف متفرج.

المجموعة الثامنة تضم إلى جانب الهلال السعودي أندية ريال مدريد الاسباني وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

القيمة السوقية لفريق ريال مدريد

وتبلغ القيمة السوقية لفريق ريال مدريد الإسباني مليارا و330 مليون يورو، بحسب شبكة "ترانسفير ماركت" ويعتبر ثنائي الفريق بيلينجهام وكيليان مبابي أعلى اللاعبين قيمة في قائمة الملكي، حيث تبلغ القيمة السوقية لكل منهما على حدة 180 مليون يورو، يليهما فينيسيوس جونيور بقيمة 170 مليون يورو.

الهلال السعودي، فيتو

القيمة السوقية لفريق الهلال السعودية

أما فريق الهلال السعودي فتبلغ القيمة السوقية له حاليا 154 مليون يورو فقط، أي أن القيمة السوقية لأي لاعب من ثلاثي ريال مدريد بيلينجهام ومبابي وجونيور منفردا، تتخطي القيمة الإجمالية لفريق الهلال بجميع لاعبيه.

قائمة ريال مدريد لـ كأس العالم للأندية 2025

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة النهائية لفريق ريال مدريد الإسباني، المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، التي انطلقت نسختها الأولى بنظامها الجديد، بمشاركة 32 فريقًا.

وضمت قائمة ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025، كلا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، فران جارسيا، فيرلاند ميندي، دين هويسين، يوسف لخديم، جاكوبو رامون، فورتيا، دييجو أجوادو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، شيما أندريس، ماريو مارتن.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، جونزالو جارسيا، فيكتور مونيوز.

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