تحديث المخططات الاستراتيجية لـ 123 قرية بالفيوم

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات تحديث المخططات الاستراتيجية والتفصيلية العامة لتنمية 123 قرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، التابعة لوزارة الإسكان، بهدف تحسين المشهد العمراني وتوفير الخدمات الملائمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى شبكات المرافق، والاستغلال الأمثل لكل مقومات التنمية المستدامة بالمحافظة، في إطار مشروع تحديث المخططات الاستراتيجية العامة لتنمية القرية المصرية.

قري تخضع لتحديث الاحوزة العمرانية

قال محافظ الفيوم، إنه تم التنسيق مع مسئولي كلية الهندسة بجامعة القاهرة، خلال المرحلة السابقة وتم إسناد أعمال تحديث الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية ل 38 قرية بمركزي الفيوم وطامية، منها 26 قرية بمركز الفيوم، و12 قرية بمركز طامية، واليوم يتم إسناد مشروع المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية ل 123 قرية بمختلف مراكز محافظة الفيوم، منها 74 قرية بمراكز "إطسا وأبشواي بالفيوم"، تسند إلى مركز استشارات البحوث والدراسات العمرانية بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، وإسناد تحديث المخططات ل 49 قرية بمراكز "سنورس ويوسف الصديق وطامية"، إلى مركز الأعمال التخطيطية والهندسية والبحوث والدراسات العمرانية بكلية الهندسة بجامعة الأزهر.

تعاون لإنهاء المخططات الاستراتيجية

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة تبذل جهودًا مستمرة ومتواصلة لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقري المحافظة، بالتعاون المثمر والبناء مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، من خلال مراكز الاستشارات والبحوث والدراسات العمرانية التابعة لكليتي التخطيط الإقليمي والعمراني، والهندسة بجامعتي القاهرة والأزهر، القائمة بالعمل على تنفيذ المخططات الاستراتيجية لقرى الفيوم، بهدف إعادة رسم خريطة التنمية العمرانية للقرى المستهدفة بشتى مراكز المحافظة، من خلال تحديث محتوى ومقترحات المخطط الإستراتيجي لها، في ضوء الخطة القومية للدولة للانتهاء من المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى، وتحديثها بما يستوعب حجم السكان والمشروعات التنموية المستهدفة مستقبلا.

ووجه المحافظ، مسئولي الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام محافظة الفيوم، بالتنسيق الكامل مع مسئولي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومسئولي مختلف الجهات ذات الصلة، والعمل علي تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام فرق عمل المكاتب الاستشارية، الخاصة بتحديث الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية العامة لقرى الفيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.