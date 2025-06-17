الفيوم تحصد 6 ميداليات ذهبية ببطولة الجمهورية لجمباز الإيروبيك

حققت لاعبات محافظة الفيوم إنجازًا رياضيًا، بعد أن حصدن 6 ميداليات ذهبية في بطولة الجمهورية لجمباز الإيروبيك لفئة التريو تحت 11 سنة، التي ينظمها الاتحاد المصري للجمباز بمشاركة الأندية ومراكز التدريب على مستوى الجمهورية.

بطولة الجمهورية لجمباز الإيروبيك تحت 11 سنة

نجحت لاعبات الفيوم في التتويج بالمراكز الأولى في منافسات التريو، وضم الفريق الأول البطلات: هيا هشام محمد، وتالين محمود السيد، وسارة أحمد مختار، بينما ضم الفريق الثاني اللاعبات: حياة محمد صالح، ولوسيندا محمود السيد، ورودينا أحمد مختار.

وشهدت البطولة مستوى تنافسيًا مرتفعًا، وبطلات الفيوم قدمن عروضًا قوية تميزت بالدقة والمهارة والحيوية، ما أهلهن لاعتلاء منصات التتويج وانتزاع الذهب عن جدارة، ويُعد هذا الإنجاز تتويجًا لجهود اللاعبات وأسرهن، والتزامهن بالتدريبات اليومية.

وقد أشاد متابعو اللعبة بارتفاع مستوى لاعبات الفيوم الصاعدات، واعتبارهن من أبرز المواهب الواعدة في الجمباز الإيروبيك على مستوى الجمهورية.

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