المعاينة: عقار السيدة زينب المنهار قديم وصادر له قرار ترميم ولم ينفذ

كشفت معاينة نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية أن عقار السيدة زينب المنهار قديم ويعود إلى عام 1950 وصادر له قرار ترميم لكنه لم ينفذ، فضلًا عن تنفيذ أعمال تعديل في الأساسات بالطابق الأرضي من المرجح أن تكون هي سبب انهياره.

وأسفر انهيار العقار المكون من 5 طوابق عن 4 وفيات و5 مصابين حتى الآن فيما لا يزال رجال الحماية المدنية يبحثون عن ناجين تحت الأنقاض.

من جانبه أكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة أنه تم التنسيق مع مباحث قسم السيدة زينب من أجل حصر سكان العقار المنهار الكائن بـ٢٠ شارع عنايت متفرع من شارع قدري، تمهيدا لتعويضهم بوحدات سكنية بديلة.

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