جامعة دمنهور تشارك في فعاليات الملتقى الشبابي الثاني للمواطنة الرقمية (صور)

شارك وفد طلابي من جامعة دمنهور في فعاليات الملتقى الشبابي الثاني للمواطنة الرقمية تحت شعار" تَعَلم..احمي.. احترم " الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أكاديمية الشرطة بمشاركة عدد كبير من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد العليا، وطلاب كلية الشرطة وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بحضور الدكتور أشرف صبحي ـ وزير الشباب والرياضة، اللواء هاني أبو المكارم ـ مدير الأكاديمية، وعدد من القيادات البارزة من وزارتي الداخلية والشباب والرياضة، ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور الدكتور ماجد شعلة ـ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة الدكتور محمد عشري.

الملتقى الشبابي للمواطنة الرقمية، فيتو

رئيس جامعة دمنهور يؤكد أهمية الملتقى في تحصين الشباب بأخلاقيات المواطنة الرقمية

من جانبه أعرب رئيس جامعة دمنهور عن بالغ سعادته بمشاركة جامعة دمنهور في هذا الملتقى الهام الذي يهدف إلى حماية الشباب من مخاطر العالم الرقمي والتهديدات التي تتعرض لها البيانات الشخصية والهويات المصرية، وتحصين الشباب بأخلاقيات المواطنة الرقمية وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع العالم الرقمي.









ترابيس: المواطنة الرقمية أصبحت ضرورة حتمية لمعايشة العصر الحالي

وأكد ترابيس أن المواطنة الرقمية أصبحت ضرورة حتمية لمعايشة العصر الحالي، والانضمام لركب الدول المتقدمة في المستقبل، لافتا إلى أنه إذا طبقت بالشكل الصحيح فهي فرصة حقيقية من أجل تعزيز تكافؤ الفرص الاقتصادية وزيادة المشاركة السياسية وتمكين الشباب باعتبارهم الفئة المستهدفة الأولى في مسيرة بناء الإنسان والأكثر استخدامًا للحياة الرقمية المعاصرة، ومن ثم يمكن أن تساهم لدرجة كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونهضة الأمم.

وفد جامعة دمنهور بالملتقي الشبابي للمواطنة الرقمية، فيتو

نائب رئيس جامعة دمنهور يؤكد: حريصون على تعزيز الثقافة الرقمية لأبنائنا الطلاب في ظل مجتمع المعلومات والمعرفة

وأشار شعلة إلى حرص جامعة دمنهور إلى المشاركة في الملتقى، لتعزيز الثقافة الرقمية للطلاب، باعتبار أن التحول الرقمي من العناصر المهمة والعوامل الأساسية في الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية ورؤية مصر 2030، كما أشار إلى أن المواطنة الرقمية هي ثقافة الحرص على القيام بالواجب والوعي باستخدام التقنية إلى جانب التمتع بالحقوق في ظل مجتمع المعلومات والمعرفة.





فيما أوضح الدكتور محمد عشري أن الملتقى تضمن عدة محاور منها موضوعات هامة حول المواطنة الرقمية والتسلط عبر الانترنت والعنف الرقمي والأمن السيبراني وتأثير الأنماط السلوكية على الشخصية،

كما ناقش الملتقى أيضا جهود الحكومة في مواجهة مخاطر التحول الرقمي وتعزيز المواطنة الرقمية وتنمية المهارات الرقمية للكوادر البشرية بمختلف الوزارات، دور وزارة الداخلية في مواجهة العنف الرقمي وتحقيق الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية.





ضم الوفد الطلابي المشارك كل من " محمود حسب النبي، محمد عبد العزيز، رشاد عياد، سماء خيري، تغريد عبد الفضيل"، الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في الملتقى، مؤكدين أن المناقشات الثرية التي طرحت بالملتقى كان لها بالغ الأثر الإيجابي لديهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.