لمواكبة تطور العملية التعليمية، تعرف على خدمات روضة الأطفال بجامعة دمنهور (صور)

أشاد الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، بالأنشطة المتميزة التي تقدمها كلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة لدعم الطفل، والتي ترتكز على أسس أكاديمية، وعلمية رائدة، مؤكدًا أن جامعة دمنهور تحرص على تنظيم العديد من الفعاليات توافقًا مع اهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الطفل على وجه الخصوص.

حيث وضعت مصر قضايا الطفولة على أولوية الأجندة السياسية للدولة، وهو ما تحرص إدارة الجامعة على تأكيده انطلاقا من دورها المجتمعي في خدمة الفرد والمساهمة في الارتقاء بشخصيته منذ نشأته.





روضة الاطفال بجامعة دمنهور، فيتو

روضة الاطفال بجامعة دمنهور، فيتو

وأكد رئيس جامعة دمنهور حرص إدارة الجامعة على تطوير روضة الأطفال باستمرار، والاهتمام بالأطفال ورعايتهم تحت مظلة دعم إدارة الجامعة لروضة الأطفال، مؤكدا أن الاهتمام بالطفل يعد أحد المحاور الرئيسية في بناء غد مشرق، فالأطفال هم الأجيال الواعدة التي ستحمل راية المستقبل وتقوده إلى التقدم والتنمية، مشيرا إلى أن وحدة البحوث ودراسات الطفولة بكلية التربية للطفولة المبكرة تأتي على رأس أهم إنجازات الكلية لخدمة أبناء العاملين بالجامعة والمجتمع البحراوي، مؤكدا أن إشراف كلية التربية للطفولة المبكرة على روضة الجامعة جعل لها رونق خاص ولمعات إبداعية مختلفة تتناسب مع الضوابط والمعايير العلمية المتقدمة.



ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى حمزة ـ قائم بعمل عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، أنه من خلال وحدة البحوث ودراسات الطفولة يتم تقديم عدة خدمات تطلعا إلى إعداد طفل صحيح نفسيا وصحيًا، قادر على المشاركة في تنمية المجتمع، يستطيع التعامل مع المتغيرات العالمية المتسارعة من خلال إيجاد بيئة داعمة للطفل في التنمية والحماية والمشاركة والدمج في إطار الأسرة والمجتمع، ببناء نموذج تنشئة جديد للطفل يقوم على تهيئة وتمكين وتعزيز قدرات الطفل حتى يتمكن من خلاله مواجهة التحديات الراهنة، وذلك في إطار بناء رأس المال البشري الفاعل والمستنير منذ سنوات عمره الأولى.





روضة الاطفال بجامعة دمنهور، فيتو

و أضاف "حمزة" حرص روضة الأطفال بالجامعة على الاستثمار في عقل الطفل وتنمية مهاراته الفكرية والإبداعية عبر مجموعة من البرامج والأنشطة، وذلك لأن بناء جيل مفكّر هو أحد الركائز الأساسية في بناء مستقبل مشرق، مشيرا إلى أن روضة الأطفال التعليمية بالجامعة مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية لمواكبة التطور في العملية التعليمية لتخدم أبناء منتسبي الجامعة وأهالي محافظة البحيرة.

بالإضافة إلى تجهيز الغرف الحسية بأحدث الأدوات في مجال التربية الخاصة لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن معمل علم النفس الحركي الذي تم تدشينه وتجهيزه بأحدث الأدوات في مجال التربية الخاصة لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

هذا وقد تم عقد العديد من ورش العمل المجانية في مجال الطفولة لطلاب الجامعة والمجتمع المدني، إيمانا منا بضرورة العمل على خدمة المجتمع.

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