نائب محافظ قنا يشارك في زيارة ميدانية لتفقد تجربة التحول الرقمي بالوادي الجديد

شارك الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ضمن وفد من نواب المحافظين على مستوى الجمهورية، في زيارة ميدانية إلى محافظة الوادي الجديد، بهدف متابعة المشروعات التنموية والخدمية، والاطلاع على تجربة المحافظة في مجال التحول الرقمي والحوكمة الذكية.

وجاءت الزيارة بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث هدفت إلى تسليط الضوء على تجربة المحافظة كنموذج ريادي في تطوير البنية التحتية الإدارية وميكنة الخدمات الحكومية، بما يعكس التوجهات الحديثة للدولة نحو التحول الرقمي وبناء مؤسسات ذكية.

تنفيذ أول مجمع خدمات حكومية ذكي على مستوى الجمهورية

ومن جانبه أعرب الدكتور حازم عمر عن إشادته بتجربة الوادي الجديد، خاصة في تنفيذ أول مجمع خدمات حكومية ذكي على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات بين المحافظات لدعم جهود الرقمنة وتطوير الخدمات العامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

وتضمّن برنامج الزيارة جولة ميدانية داخل مجمع المصالح الحكومية الذكي، واستعراضًا تفصيليًا لمراحل تنفيذه، إلى جانب الاطلاع على أحدث آليات ميكنة الخدمات وتطبيقات التحول الرقمي، كما شملت الزيارة تفقد عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية بالمحافظة، في إطار متابعة جهود التنمية المستدامة بالمناطق النائية.

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