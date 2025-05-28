افتتاح المركز الهندسي بجامعة دمنهور بحضور نائب محافظ البحيرة

افتتح الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، المركز الهندسي بكلية الهندسة بالجامعة، بحضور الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، والدكتورة إيناس إبراهيم ـ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد خيرت - عميد كلية الهندسة، والدكتور عماد الحوت ـ وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور مصطفى عمر ـ المدير التنفيذي للمركز الهندسي، الدكتور أحمد بدر ـ نائب المدير التنفيذي المركز الهندسي.





ترابيس يؤكد حرص جامعة دمنهور على خدمتها الشاملة للبيئة والمجتمع





من جانبه رحب "ترابيس" بالدكتور حازم الديب، والحضور الكريم، معربا عن بالغ سعادته بتشريفه للمشاركة في افتتاح المركز الهندسي بكلية الهندسة، مؤكدا حرص جامعة دمنهور على ألا تقتصر رسالتها على تأهيل طلابها ومنحهم الدرجات العلمية فقط، بل تمتد لتشمل خدمة البيئة والمجتمع، والمشاركة فى إنجاز المشروعات القومية، ودعم العملية التعليمية، وتطويرها وخدمة الطلاب ودعم مشاريعهم المتميزة، ومن هنا يتم اليوم تدشين المركز الهندسي بالجامعة.

وأوضح "ترابيس" أن المركز بصدد تقديم الدراسات والاستشارات الهندسية متضمنة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ فى مجالات مختلفة، والتفاعل مع المجتمع والمساهمة الفعالة فى حل مشكلاته.





نائب محافظ البحيرة يؤكد ضرورة الاستفادة من الطاقات والخبرات بجامعة دمنهور





خلال مشاركته؛ أعرب الدكتور حازم الديب عن سعادته بالمشاركة في افتتاح المركز الهندسي بكلية الهندسة بجامعة دمنهور، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الطاقات وخبرات السادة أعضاء هيئة التدريس والإمكانيات الفنية المتاحة بكلية الهندسة جامعة دمنهور، باعتبارها بيت خبرة بمحافظة البحيرة.

وأوضحت الدكتورة إيناس إبراهيم، أن تدشين المركز الهندسي يأتي انطلاقا من حرص جامعة دمنهور على تفعيل دورها الخدمي والمجتمعي، لافتة إلى أن المركز الهندسي يعد وحدة متخصصة تهدف إلى دعم المشروعات الهندسية في نطاق محافظة البحيرة من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الفنية والاستشارية.





عميد كلية الهندسة: المركز يقدم أحدث التكنولوجيا العالمية والمعامل المتخصصة بالكلية



وأوضح الدكتور محمد خيرت ـ عميد كلية الهندسة، أن المركز يضم العديد من الخبراء والاستشاريين في المجالات الهندسية المختلفة الذين يساهمون في المشروعات القومية وكذلك المشروعات الصغيرة، ويقدم المركز أحدث التكنولوجيا العالمية والاستخدام الأمثل للأجهزة الحديثة الالكترونية ويستخدم المركز المعامل المتخصصة بالكلية بمختلف أقسامها لانجاز المشروعات في جميع المجالات التي يقدم فيها الاستشارات الهندسية، فضلا عن تقديم الدورات التدريبية التي تتماشى مع الاحتياجات العملية لسوق العمل فى مصر والاتجاهات العالمية الحديثة.

واستمع الحضور إلى عرض تقديمي وشرح تفصيلي لكل من الدكتور مصطفى عمر، والدكتور أحمد بدر، عن الخدمات التي يقدمها المركز الهندسي لخدمة الجامعة والبيئة المحيطة، موضحان أن المركز يقوم بتحقيق أهدافه من خلال خبرات أعضاء هيئة التدريس والكادر الأكاديمي بالكلية معتمدا على الإمكانيات المعملية الموجودة بالكلية، بالإضافة إلى السعى إلى دعمها بأحدث التجهيزات والمعدات بصورة مستمرة.

وفي كلمته أشار الدكتور عماد الحوت إلى أن المركز بصدد تقديم خدمات تشمل الاستشارات والدراسات الفنية الخاصة بالمشروعات الهندسية القائمة متضمنا إجراء المعاينات واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة المشكلات الفنية، وإجراء الدراسات الأولية للمشروعات الهندسية، تخطيط وتصميم المشروعات الهندسية، إعداد كراسات الشروط والمواصفات، الإشراف الهندسي الدائم أو الدوري طيلة تنفيذ المشروع، فضلا عن إجراء التجارب المعملية لخدمة أعمال المركز، وتنظيم دورات تدريبية نظرية وعملية لرفع كفاءة العاملين في المجالات الهندسية.

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