صيدلة دمنهور تحصل على الاعتماد المؤسسي والبرامجي

أعلنت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، حصول كلية الصيدلة بالجامعة على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، كأول كلية صيدلة بمصر تحصل على الاعتمادين المؤسسي والبرامجي، وذلك فى إطار توجهات جامعة دمنهور نحو تطبيق أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية والبحث العلمي.

ترابيس يهنئ فريق العمل بكلية الصيدلة لجهودهم الحثيثة في تجهيز ملف الكلية للحصول على الاعتماد المؤسسي



من جانبه هنأ الدكتور إلهامي ترابيس فريق العمل بكلية الصيدلة برئاسة الدكتورة رانيا أبو زهرة، لجهودهم الحثيثة في تجهيز وإعداد ملف الكلية للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي مقدما لهم جزيل الشكر والتقدير على هذا الإنجاز العظيم الذي يعكس التزام الجامعة بتطوير منظومتها التعليمية، مؤكدا أن كلية الصيدلة تعتبر مثالا يحتذى به لباقي كليات الجامعة ليس فقط في إعداد ملف الكلية للحصول على الاعتمادين المؤسسي والبرامجي، ولكن أيضًا في التطبيق العملي لكافة معايير جودة التعليم المحددة من الهيئة.

رئيس جامعة دمنهور يثمن دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في تقديم الدعم الفني والأكاديمي للجامعة

هذا وقد ثمن رئيس جامعة دمنهور دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في تقديم الدعم الفني والأكاديمي للجامعة، مؤكدًا حرص جامعة دمنهور على مواكبة معايير الجودة والتميز والسعي لتطبيق ثقافة الاعتماد بمختلف كليات الجامعة وتعميم فكرها بين جميع منتسبي الجامعة والتركيز على الممارسات الفعلية لها للوصول لمعايير الجودة العالمية، وضمان استمرار مخرجات تتصف بجودة ومهارات عالية لخدمة سوق العمل والمجتمع وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030 في تطبيق معايير جودة التعليم العالي، مؤكدًا أهمية ذلك في الارتقاء بتصنيف الجامعة عالميًا كما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمة التعليمية المقدمة، مشيرا إلى أن ما تنتهجه الجامعة من خطط نحو التطوير المستمر يستهدف تحقيق رؤيتها نحو التحول لجامعات الجيل الرابع.

أبو زهرة تؤكد حرص كلية الصيدلة على رفع جودة العملية التعليمية والسعي للمنافسة الدولية

من جانبها أوضحت أبو زهرة أن كلية الصيدلة تقدمت بأوراق اعتمادها المؤسسي وكذا اعتماد برنامجي الصيدلة الإكلينيكية" فارم دي"، والصيدلة العام " فارم دي"، تنفيذا لرؤية الجامعة، لافتة إلى أن هذا الاعتماد يأتي تتويجًا لجهود كلية الصيدلة المستمرة في تطوير البرامج الأكاديمية والبنية التحتية وتحسين بيئة التعلم، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية في التعليم، وتخريج صيادلة مؤهلين وقادرين على تلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل المحلي والدولي، مضيفة أن كلية الصيدلة حرصت على استيفاء المعايير المقررة للاعتماد والجودة، وأنها تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير العملية التعليمية والبحثية، وحل مختلف المشكلات المجتمعية، والقيام بعمليات التطوير اللازمة.

جدير بالذكر أن جامعة دمنهور كانت قد استقبلت فريق الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في ديسمبر الماضي، وذلك للاعتماد المؤسسي لكلية الصيدلة، وكذا اعتماد برنامجي الصيدلة الإكلينيكية" فارم دي"، والصيدلة العام " فارم دي"، بالكلية.

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