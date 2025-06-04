قبل انطلاقها، خبير تربوي يقدم نصائح ذهبية لطلاب الثانوية العامة لاستغلال إجازة عيد الأضحى

وجه الدكتور تامر شوقي، أستاذ مساعد علم النفس التربوي بجامعة عين شمس والخبير التربوي، خريطة طريق لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم لتحقيق الاستفادة من العيد والاستعداد للامتحانات بدون معوقات، المقرر لها أن تنطلق 15 يونيو الجاري.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وقال الخبير التربوي إنه لا شك أن عيد الأضحى يأتي هذا العام في فترة زمنية حرجة قبل امتحانات الثانوية العامة 2025 (حوالي تسعة أيام فقط)؛ مما يتطلب وضع الطالب وأسرته خطة الطريق التالية موضع اعتبار لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من العيد والاستعداد الامتحانات، وهي كالتالي:

نصائح لطلاب الثانوية العامة 2025

. تقليل الزيارات الأسرية بل ومنعها خلال هذا العيد الذي يأتي في وقت استثنائي.

.استمرار الطالب في المراجعات بشكل جدي.

. وعد الطالب بتعويض فترة العيد بالسفر أو التنزه بعد انتهاء الامتحانات.

.الاعتدال في تناول الأطعمة أو اللحوم أثناء العيد والحفاظ على الأكل الصحي المتوازن.

.تنظيم وقت المذاكرة والنوم المبكر والاستيقاظ المبكر وتثبيت ذلك حتى فترة الامتحانات.

.وضع الطالب خطط للمراجعة اليومية للمواد أو الدروس الأكثر صعوبة والتي يواجه فيها صعوبات أو مشكلات خلال الأيام القادمة على أن يبدأ مراجعة المواد خارج المجموع قبل بدء امتحاناتها بحوالي يومين أو ثلاثة أو أكثر حسب مستوى الطالب.

.تخصيص وقت لا يقل عن أسبوع أو ستة أيام لمراجعة مادة اللغة العربية والمخصص لها ٨٠ درجة أي حوالي ٢٥% من مجموع درجات الثانوية العامة.

. وضع الطالب في الاعتبار أن مراجعة المواد الدراسية الأساسية في الأيام التي تسبقها فقط؛ وخاصة المواد التي سبق للطالب مراجعتها جيدا إذ لا وقت لمراجعتها خلال الفترة الحالية.

. وضع الطالب في الاعتبار أن المراجعة تأخذ عدة أشكال يختار أنسبها سواء القراءة السريعة للدروس لتنشيط تفاصيل المعلومات في الذاكرة أو قراءة الملخصات أو مراجعة ما قام الطالب بحله من نماذج استرشادية أو امتحانات أو حل امتحانات جديدة.

. عدم تشتيت الطالب نفسه بالمراجعة من مذكرات جديدة إرسلها لها أصدقاؤه أو معارفه، بل المراجعة من نفس المصادر التي استذكر منها.

.مراجعة الطالب مادتين فقط خلال الأيام القليلة القادمة لتجنب الملل.

. أخذ الطالب أوقات راحة عندما يشعر بالتعب أو الملل لتجديد نشاطه.

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي حوالي 45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفا و353 طالبا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح الوزير أن مواصفات أسئلة الامتحانات العام الحالي كما هي دون تغيير، حيث ستتضمن ٨٥% لأسئلة الاختيار من متعدد، و15% للأسئلة المقالية.

وأكد الوزير أن الوزارة تبذل كافة الجهود من أجل صالح الطلاب، حيث تم نشر ١٢ نموذجا استرشاديا لكل مادة على موقع الوزارة، وإتاحة عرض نماذج الإجابات عبر قناة "مدرستنا ٣" من خلال معلمين متخصصين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.