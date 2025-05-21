أكد الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، إنشاء أول مدفن لرماد نفايات المحارق الخطرة بمستشفى الشيخ زويد المركزي مشيرا أن هذا المشروع الحيوي يهدف إلى توفير حل آمن ومستدام للتخلص من رماد المحارق، الذي يُشكل خطرًا بيئيًا وصحيًا



إنشاء أول مدفن لرماد نفايات المحارق الخطرة بمستشفى الشيخ زويد المركزي



وأوضح الدكتور محمد شحتة، مدير إدارة النفايات الطبية بمديرية الصحة،، أن اللجنة العليا المقررة من سكرتير عام محافظة شمال سيناء، والتي تترأسها إدارة الشئون البيئية بالديوان العام للمحافظة وتضم نخبة من الكفاءات المتخصصة، قامت صباح اليوم بمعاينة الموقع المقترح للمدفن بجوار المحرقة، بمشاركة مدير المستشفى، لضمان اختيار الموقع الأمثل الذي يلبي كافة المعايير البيئية والصحية.



وذكر أن المشروع يعد نموذجًا يحتذى به في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات الخطرة من أجل حماية البيئة من التلوث والحفاظ على الصحة العامة

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