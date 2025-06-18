الهلال السعودي يستعد للقاء ريال مدريد.. شكوك حول مشاركة مبابي.. الدوسري يقود الأزرق.. وأرقام قياسية للميرينجي بمونديال الأندية

كأس العالم للأندية، تترقب جماهير الكرة العربية مباراة الهلال السعودي أمام ريال الإسباني، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي

ويلتقي فريق الهلال نظيره ريال مدريد عند العاشرة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مصر والسعودية ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة وريال مدريد على ملعب هارد روك الذي يتسع لقرابة 65 ألف متفرج.

موقف غامض لـ مبابي

فيما أبعد مرض الحمى، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني عن تدريبات فريقه الأخيرة قبل مواجهة الهلال اليوم في بطولة كأس العالم للأندية.

وبحسب التقارير الإسباني فإن مبابي لم يشارك في التدريبات بسبب تعرضه لمرض الحمى، ومشاركته أمام الهلال غير واضحة حتى الآن، حيث تتوقف على تحسن حالته الصحية وتطورها، خلال الساعات المقبلة لمعرفة القرار النهائي من مشاركته أو عدمها أمام الهلال.

وأضافت التقارير أن اللاعب كان جاهزًا وكل شيء كان على ما يرام، ولكنه أصيب بالمرض من أمس، والجهاز الطبي يتابع حالته بشكل جيد لاتخاذ القرار النهائي خلال الساعات المقبلة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام الهلال

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه من المتوقع أن يبدأ ألونسو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – أسينسيو – دين هويسن – فران جارسيا

خط الوسط: أوريلين تشواميني – فيديريكو فالفيردي – أردا جولر

خط الهجوم: جود بيلينجهام – فينيسيوس جونيور – رودريجو.

التشكيل المتوقع للهلال أمام ريال مدريد

وعلى الجانب الآخر، من المرجح أن يعتمد سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: علي البليهي – كاليدو كوليبالي – حسان تمبكتي

خط الوسط: جواو كانسيلو – روبن نيفيز – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – رينان لودي

خط الهجوم: مالكوم – ألكسندر ميتروفيتش – سالم الدوسري

المجموعة الثامنة تضم إلى جانب الهلال السعودي أندية ريال مدريد الاسباني وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

صافرة أرجنتينية لمباراة الهلال والريال

فيما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عن تعيين الأرجنتيني فاكوندو تيلو، لإدارة مباراة ريال مدريد الإسباني أمام الهلال السعودي.

طاقم حكام مباراة الهلال السعودي وريال مدريد

وسيقود تيلو، الذي يحمل الشارة الدولية منذ عام 2019، طاقمًا تحكيميًّا أرجنتينيًّا يضم كلًّا من: خوان بابلو بيلاتي وجابرييل تشادي كحكمين مساعدين، بينما سيكون المكسيكي سيزار راموس حكمًا رابعًا.

القيمة السوقية لفريق ريال مدريد

وتبلغ القيمة السوقية لفريق ريال مدريد الإسباني مليار و330 مليون يورو بحسب شبكة "ترانسفير ماركت" ويعتبر ثنائي الفريق بيلينجهام وكيليان مبابي أعلى اللاعبين قيمة في قائمة الملكي حيث تبلغ القيمة السوقية لكل منهما على حدة 180 مليون يورو، يليهما فينيسيوس جونيور بقيمة 170 مليون يورو.

الهلال السعودي، فيتو

القيمة السوقية لفريق الهلال السعودية

أما فريق الهلال السعودي فتبلغ القيمة السوقية له حاليا 154 مليون يورو فقط، أي أن القيمة السوقية لأي لاعب من ثلاثي ريال مدريد بيلينجهام ومبابي وجونيور منفردا، تتخطي القيمة الإجمالية لفريق الهلال بجميع لاعبيه.

قائمة ريال مدريد لـ كأس العالم للأندية 2025

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" القائمة النهائية لفريق ريال مدريد الإسباني، المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، التي انطلقت نسختها الأولى بنظامها الجديد، بمشاركة 32 فريقًا.

وضمت قائمة ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 كلا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، فران جارسيا، فيرلاند ميندي، دين هويسين، يوسف لخديم، جاكوبو رامون، فورتيا، دييجو أجوادو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، شيما أندريس، ماريو مارتن.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، جونزالو جارسيا، فيكتور مونيوز.

قائمة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

وفيما يلي قائمة الهلال والتي تضم: كاليدو كوليبالي وخليفة الدوسري وعلي البليهي ورينان لودي وخالد الغنام وروبن نيفيز وألكسندر ميتروفيتش وماركوس ليوناردو وياسر الشهراني ومحمد القحطاني وناصر الدوسري.

وتشمل القائمة أيضًا: محمد اليامي ومصعب الجوير وجواو كانسيلو وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومتعب الحربي وكايو سيزار ومحمد كنو وسالم الدوسري وريان الغامدي ومحمد محيش وصالح برناوي وسعود هارون وياسين بونو وتركي الغميل وعبد العزيز هدهود وأحمد أبو راسين وسعد المديري وعبد الإله الغامدي ومالكوم وعلي لاجامي وحسان التمبكتي وحمد اليامي وعبد الإله المالكي وعبد الله الحمدان.

أرقام ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية

ويمتلك نادي ريال مدريد سجلا تاريخيا في كأس العالم للأندية 2025، يضم أرقاما استثنائية، بجانب أنه حقق إنجازًا فريدًا:

- شارك في 6 نسخ.

- توج بـ 5 ألقاب خلال أعوام (2014، 2016، 2017، 2018، 2022)

- يعد النادي الأكثر تتويجًا في تاريخ البطولة.

صفقات ريال مدريد

وضم ريال مدريد عدة صفقات بعد رحيل كارلو أنشيلوتي ووصول تشابي ألونسو انضمام ديان هويسن وترينت ألكسندر أرنولد وفرانكو ماستانتونو والفارو كاريراس.

صفقات الهلال

أهم صفقات الفريق السعودي هو تعيين المدرب سيموني إنزاجي الذي غادر إنتر ميلان ليتولى تدريب الفريق السعودي بمونديال الأندية.

وضم الهلال لاعبين جديدين هما علي لاجامي من النصر وعبد الكريم دريسي من الأهلي.

مباريات المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية

ريال مدريد - الهلال -الأربعاء 18 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر - هارد روك

باتشوكا - ريد بول سالزبورج -الخميس 19 يونيو 2025

01:00 السعودية ومصر - تي كيو إل

ريال مدريد - باتشوكا -الأحد 22 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر - بانك أوف أمريكا

ريد بول سالزبورج - الهلال الإثنين 23 يونيو 2025

01:00 السعودية ومصر - أودي فيلد

الهلال - باتشوكا-الجمعة 27 يونيو 2025

04:00 السعودية ومصر - جيوديس بارك

ريد بول سالزبورج - ريال مدريد الجمعة 27 يونيو 2025

04:00 السعودية ومصر - لينكون فاينانشال فيل.

نظام كأس العالم للأندية

مونديال الأندية بنظامه الجديد يحل محل كأس العالم للقارات بحيث تقام مرة كل 4 سنوات عكس النظام السابق الذي كان يُقام بشكل سنوي ويشارك فيه أبطال الاتحادات القارية الستة بجانب بطل البلد المضيف بواقع 7 أندية فقط.

وتقام كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 ناديًا تم توزيعهم على 8 مجموعات وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ويتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ 16.

وبداية من ثمن النهائي يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وصولًا إلى المباراة النهائية على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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