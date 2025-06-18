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رياضة

فرق السما والأرض، القيمة السوقية لريال مدريد والهلال السعودي قبل مواجهة الليلة

ريال مدريد والهلال
ريال مدريد والهلال السعودي، فيتو

كأس العالم للأندية، تترقب جماهير الكرة العربية وخاصة الجماهير السعودية، مباراة الهلال السعودي أمام ريال الإسباني، في الجولة الإفتتاحية لحساب المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

المجموعة الثامنة تضم إلى جانب الهلال السعودي أندية ريال مدريد الاسباني وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

 

القيمة السوقية لفريق ريال مدريد

وتبلغ القيمة السوقية لفريق ريال مدريد الإسباني مليار و330 مليون يورو بحسب شبكة "ترانسفير ماركت" ويعتبر ثنائي الفريق بيلينجهام وكيليان مبابي أعلى اللاعبين قيمة في قائمة الملكي حيث تبلغ القيمة السوقية لكل منهما على حدة 180 مليون يورو، يليهما فينيسيوس جونيور بقيمة 170 مليون يورو.

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

القيمة السوقية لفريق الهلال السعودية

أما فريق الهلال السعودي فتبلغ القيمة السوقية له حاليا 154 مليون يورو فقط، أي أن القيمة السوقية لأي لاعب من ثلاثي ريال مدريد بيلينجهام ومبابي وجونيور منفردا، تتخطي القيمة الإجمالية لفريق الهلال بجميع لاعبيه.

 

موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي

ويلتقي فريق الهلال نظيره ريال مدريد عند العاشرة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء يوم الأربعاء المقبل بتوقيت مصر والسعودية.

ومن المقرر أن تقام مباراة وريال مدريد على ملعب  هارد روك الذي يتسع لقرابة 65 ألف متفرج.

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