لقطات تظهر فشل منظومة الدفاع الإسرائيلية بالتصدي لصاروخ إيراني (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة فشل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية بالتصدي لصاروخ إيراني، وانفجرت صواريخها في أحد الأحياء شمال إسرائيل.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، تصدي أنظمته الدفاعية لصواريخ إيرانية.

وقال جيش الاحتلال إن أنظمته الدفاعية تتصدى لصواريخ إيرانية في سماء تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إيران أطلقت 20 صاروخا على الأقل باتجاه وسط إسرائيل.

وحسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية فقد أفيد عن سقوط صواريخ أطلقتها إيران في موقعين وسط إسرائيل.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بسماع دوي انفجارات عنيفة في منطقة القدس، مشيرة إلى بلاغات أولية عن سقوط صاروخ شمال تل أبيب.

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