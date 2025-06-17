بعد تلويح ترامب بورقة اغتيال خامنئي، هل يتولى مجتبي نجل المرشد الإيراني خلافة والده؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء في منشور له على منصة تروث سوشيال "نعرف تماما أين يختبئ المرشد الأعلى في إيران".

وأضاف ترامب: "المرشد الأعلى هدف سهل ولن نقضي عليه على الأقل في الوقت الحالي.. ولكن صبرنا ينفد".

كذلك صرح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس الإثنين قائلا: استهداف مرشد إيران علي خامنئي سينهي القتال ولن يؤدي إلى تصعيده.

تمهيد المرشد الإيراني الطريق منذ فتره لـ نجله لخلافته

وكانت تقارير إخبارية تحدثت في وقت سابق قبيل اندلاع الحرب مع دولة الاحتلال، عن تمهيد المرشد الإيراني الطريق منذ فتره لـ نجله "مجتبى خامنئي"، البالغ من العمر 55 عامًا لكي يتولى زمام الحكم من بعده في إيران.

ويملك مجتبي خامنئي العديد من المؤيدين بفضل جهود والده بهدف ترشحه لـ الانتخابات الرئاسية المقبلة في يونيو المقبل.

حارس المرشد الأعلى لإيران

ووصفت صحيفة "الجارديان" البريطانية في وقت سابق مجتبى بأنه "حارس المرشد الأعلى لإيران" من خلال عدة دوائر أمنية واستخبارية يقودها في البلاد.

ويربط مجتبى صلات مع الحرس الثوري وقوة الباسيج شبه العسكرية، ولديه أيضًا إمكانية الوصول إلى الموارد المالية الهائلة التي سيستغلها لتأمين الدعم لنفسه.

وحسب المراقبين فإن إيران بقيادة مجتبى خامنئي كمرشد أعلى، ستكون مدفوعة أكثر بالإيديولوجية. فعلى الصعيد المحلي، سيكون هناك المزيد من حملات القمع ضد الحريات المدنية.

وسيجد المعارضون السياسيون والمواطنون العاديون أنّ منافذ التعبير الديمقراطي أصبحت أكثر محدودية، وذلك لأن مجتبى وأعوانه قد أظهروا استعدادهم لإراقة الدماء للحفاظ على قبضة النظام على السلطة.

تشكلت نظرة مجتبى للعالم من خلال تعليمه الديني في قم

وتشكلت نظرة مجتبى للعالم من خلال تعليمه الديني في قم تحت قيادة رجال دين محافظين مثل آية الله محمد تقي مصباح يزدي، الذي لم يؤمن بالديمقراطية ودعا إلى استخدام العنف لقمع المعارضة السياسية داخل إيران.

ويعتبر حلفاء مجتبى، جميعهم من قدامى المحاربين في الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات، يعارضون بشدة الاتفاق النووي لعام 2015 وينتقدون الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.

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