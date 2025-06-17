روسيا تنتقد هجمات إسرائيل على إيران: تهديد للأمن الدولي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن هجمات ‎إسرائيل على ‎إيران غير قانونية وتشكل تهديدات غير مقبولة للأمن الدولي.

وأضافت الخارجية الروسية أن البلاد تنتظر تقييما شفافا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للأضرار الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية.

رئيس الأركان الإيراني: عملياتنا السابقة كانت ردعية وسننفذ عمليات عقابية قريبًا

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إن العمليات العسكرية التي نفذتها إيران في السابق ضد العدو الإسرائيلي كانت تهدف للردع، مؤكدا أن بلاده ستشرع قريبا في تنفيذ عمليات عقابية بحقه.

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، أن "المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ عمليات عقابية محسوبة"، دون أن يحدد طبيعة أو توقيت تلك العمليات.

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