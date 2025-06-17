الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد الكرة يتخذ هذا الإجراء استعدادا لأمم إفريقيا بالمغرب

التوأم مع هاني أبو
التوأم مع هاني أبو ريدة، فيتو

منتخب مصر، كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة المصري، أن هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، سينفذ طلب التوأم حسام وإبراهيم حسن، قبل كأس الأمم الإفريقية، المقرر انطلاقها في المغرب في الثامن عشر من ديسمبر المقبل. 

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة: "أن حسام حسن طلب إيقاف الدوري الممتاز قبل البطولة الأفريقية بوقت كاف لا يقل عن 10 أيام إلى أسبوعين، من أجل الاستعداد بشكل أفضل للبطولة".

وتابع المصدر:"هاني أبو ريدة سيبحث مع رابطة الأندية، إيقاف الدوري على الأقل ١٠ أيام قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية ".

منتخب مصر الوطني، فيتو
منتخب مصر الوطني، فيتو

جدل بسبب عدم استغلال أجندة يونيو الجاري

أثار عدم خوض منتخب مصر مباريات في التوقف الدولي الحالي بشهر يونيو، حالة من الجدل في ظل خوض المنتخبات الإفريقية مباريات قوية، وأبرزها منتخب السنغال الذي فاز على إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدف، والجزائر التي لعبت ضد السويد.

 

أسباب عدم خوض منتخب مصر مباريات ودية

وعلى الرغم من ترشيح منتخبات الكاميرون وجزر القمر للعب ضد منتخب مصر وديًّا فإن المعسكر تم إلغاؤه؛ لعدة أسباب أهمها:

تمسك الأهلي بلاعبيه في معسكر الإعداد لبطولة كأس العالم للأندية بنظامه الجديد، خلال الفترة من 14 يونيو 2025 حتى 13 يوليو 2025، وتواجد اللاعبين في مباراة باتشوكا الودية؛ مما يجعل من الصعب على لاعبي الأهلي الدوليين المشاركة مع المنتخب.

غياب المحترفين حيث يغيب بعض اللاعبين الأساسيين مثل محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

صعوبة تجمع اللاعبين حيث وجد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن صعوبة في تجمع اللاعبين بالقوام الذي يريده، وهو ما يعرضه لهزائم قد تكون أمام منتخبات ليست بالكبيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر إتحاد الكرة المصرى هاني ابو ريدة التوام حسام وابراهيم حسن كأس الأمم الافريقية بالمغرب حسام حسن إيقاف الدوري الممتاز رابطة الأندية

مواد متعلقة

خطة جهاز منتخب مصر لضم إمام عاشور لمعسكر سبتمبر

الأسباب الحقيقية لعدم خوض منتخب مصر مباريات في فترة التوقف الدولي

إمام عاشور: تصالحت مع حسام حسن وانتظروا انضمامي للمنتخب وهذه طبيعة علاقتي بـ شيكابالا

ماذا يحتاج منتخب مصر في أجندة سبتمبر لحسم بطاقة التأهل لمونديال 2026؟

الأكثر قراءة

نجل شاه إيران: لحظة الحرية تقترب والنظام على وشك الانهيار

الحكومة تحسم الجدل حول الانتهاء من الإيجار القديم لتطوير منطقة وسط البلد

الحكومة تكشف موقفها من إنشاء صندوق تعويضات للمستأجرين بالإيجار القديم

والد الطفل ضحية اعتداء نجل محمد رمضان بنادي نيو جيزة يكشف تفاصيل التصالح

رجل ينهي حياة طليقته خنقا بحبل في مرسى مطروح

مصادر: خامنئي يفوض صلاحياته للحرس الثوري ويختبئ في ملجأ تحت الأرض

ربما، رسالة إيرانية غامضة بثلاث لغات تثير الرعب على منصة إكس

إعلام عبري: أمريكا ستنضم إلى الحرب ضد إيران الليلة

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 17-6-2025

أسعار النحاس عالميا ومحليا اليوم الثلاثاء 17/6/2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17-6-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إحالته إلى البرلمان.. تفاصيل التعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ربنا يكفينا شر التريند.. إمام بالأوقاف يوجه رسالة مهمة على الهواء (فيديو)

لأبنائنا الطلاب، أدعية لسرعة الفهم والحفظ وعدم النسيان

أمين البحوث الإسلامية: الإسلام حرَّم الثأر وحذر من فوضى العصبية الجاهلية

المزيد
الجريدة الرسمية