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رياضة

جلسة تجمع التوأم وطولان للتنسيق بين المنتخبين قبل انطلاق كأس العرب وأمم أفريقيا

التوأم حسام وابراهيم
التوأم حسام وابراهيم حسن، فيتو

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، أن الفترة المقبلة، تشهد التنسيق بين الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، وحلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الذي يخوض منافسات كأس العرب.

الأولوية للمنتخب الوطني الأول

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة: "لا بد من التنسيق بين المنتخبين، واتحاد الكرة يرى أن الأولوية ستكون لـمنتخب مصر الأول الذي يخوض أمم أفريقيا بالمغرب، لكن الترتيب بين المنتخبين والجهازين الفنيين مطلوب".

حلمي طولان يجتمع مع أبو ريدة، فيتو
حلمي طولان يجتمع مع أبو ريدة، فيتو

طولان يؤكد دعمه لحسام حسن

وتابع المصدر:"حلمي طولان أكد لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أنه داعم لحسام حسن، ومستعد لتقديم المساندة من خلال منصبه كعضو في اللجنة الفنية، والمدير الفني للمنتخب الذي سيشارك في كأس العرب".

تعارض موعد كأس العرب مع أمم إفريقيا بالمغرب

أوضح المصدر لفيتو، أن الأولوية في ضم اللاعبين المحليين خلال تجمعات سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلة، ستكون للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، إذا وقع اختيار حلمي طولان على نفس اللاعب، خاصة تجمعات الفريقين في شهر ديسمبر المقبل، حيث يشارك منتخب المحليين في كأس العرب بقطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر، فيما يستعد المنتخب الأول خلال نفس الفترة للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا بالمغرب في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

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