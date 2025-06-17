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رياضة

عمر مرموش يغني للاعبي مانشستر سيتي على أنغام بهاء سلطان (فيديو)

عمر مرموش،فيتو
عمر مرموش،فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ عمر مرموش نجم مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب الوطني، وهو يغني لزملائه بالفريق على نغمات بهاء سلطان.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد الوداد

وتقام مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي أمام الوداد المغربي، في افتتاح مباريات المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية غدا الأربعاء المقبل 18 يونيو، وتنطلق صافرتها في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة  .

 

 

فيما احتل مرموش  مكانة متقدمة في قائمة أغلى 10 صفقات أفريقية، أقدمت أندية الدوري الإنجليزي على إبرامها في تاريخ كرة القدم.

عمر مرموش ثاني أغلى صفقة أفريقية في تاريخ الدوري الإنجليزي 

وفقًا لتقرير خاص لمنصة "ترانسفيرت ماركت"، احتل عمر مرموش مركز الوصافة في ترتيب أغلى الصفقات الأفريقية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انضمامه إلى مانشستر سيتي في الشتاء الماضي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو.

وجاء الجزائري رياض محرز في المركز الثالث ضمن قائمة أغلى الصفقات الأفريقية، بعد انضمامه إلى صفوف مانشستر سيتي عام 2018، قادمًا من ليستر سيتي مقابل 68 مليون يورو، ليخوض هناك 5 مواسم قبل رحيله إلى الأهلي السعودي.

نيكولاس بيبي أغلى صفقة أفريقية في تاريخ البريميرليج 

ويتصدر الإيفواري نيكولاس بيبي هذه القائمة بعد انضمامه إلى أرسنال مقابل 80 مليون يورو، في صفقة لم يكتب لها النجاح، في الوقت الذي حل فيه أوباميانغ بالمركز الرابع بعد انضمامه إلى أرسنال قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل 64 مليون يورو.

أرقام عمر مرموش ورياض محرز مع مانشستر سيتي 

ويُعد رياض محرز أحد أبرز أساطير الدوري الإنجليزي، حيث سبق له اللعب مع ليستر سيتي والمساهمة في حصد "اللقب المعجزة"، قبل انضمامه إلى مانشستر سيتي الذي لعب بصحبته 236 مواجهة عبر مختلف المنافسات، أحرز خلالها 78 هدفًا، وقدم 59 تمريرة حاسمة.

من جانبه، لعب عمر مرموش 22 مواجهة بقميص مانشستر سيتي، أحرز خلالها 8 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة، لكن موسمه الأول كان مخيبًا للآمال من حيث حصد الألقاب، والتي ودع فيها العملاق السماوي كافة المنافسات من دون الصعود إلى منصات التتويج.

وتمثلت المفاجأة الكبرى في خروج محمد صلاح من قائمة أغلى 10 صفقات أفريقية على مر التاريخ، بعد انضمامه إلى ليفربول عام 2017، قادمًا من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو، بفارق مليون يورو فقط عن الصفقة العاشرة في هذا الترتيب.

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