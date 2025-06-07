منتخب مصر، حسام حسن يطلب خوض مباراتين وديتين بمعسكر نوفمبر

منتخب مصر، خلال اجتماعه الأخير مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، طلب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ضرورة التحرك مبكرًا من قبل مسؤولي اتحاد الكرة، من أجل توفير مباراتين وديتين للفراعنة، خلال تجمعه في الأجندة الدولية بشهر نوفمبر.

وكشف مصدر باتحاد الكرة لـ “فيتو” أن حسام حسن يسعى لتحقيق أقصى استفادة فنية ممكنة لمنتخب مصر في أجندة نوفمبر، خاصة أنها ستكون المحطة قبل الأخيرة في خطة إعداد الفراعنة للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا، التي تنطلق في المغرب في الفترة من 21 ديسمبر الى 18 يناير المقبلين.

حسام حسن مع هاني أبو ريدة، فيتو

عودة إمام عاشور لمنتخب مصر بأجندة سبتمبر

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، أن التوأم حسام وإبراهيم حسن، قررًا الصفح عن إمام عاشور لاعب الأهلي، بعدما خرج باعتذار علني للجهاز الفني للفراعنة في وسائل الإعلام، وبات من المؤكد أن يعود لصفوف المنتخب في سبتمبر المقبل، أما فيما يتعلق بأحمد الشناوي ورمضان صبحي وغيرهم من اللاعبين، فإن التوأم قرر إرجاء أمرهم حتى موعد تجمع سبتمبر، وسيكون قرار عودتهم للفريق مرتبطا بمستواهم الفني وقتها وحاجة الفريق لجهودهم من عدمه.

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منتخب مصر يتصدر مجموعته

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم، برصيد 16 نقطة، بعدما خاض 6 مواجهات، حقق الفوز خلالها في خمس مباريات تعادل في مباراة واحدة، يليه منتخب بوركينافاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، حيث فاز في ثلاث مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة، ثم منتخب سيراليون ثالثا برصيد 8 نقاط.

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