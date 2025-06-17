الثلاثاء 17 يونيو 2025
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رياضة

محمد عبد الشافي يشعل حفل زفاف ناصر منسي بحضوره اللافت (صور)

محمد عبد الشافي يشعل
محمد عبد الشافي يشعل أجواء زفاف ناصر منسي،فيتو

شهد حفل زفاف نجم نادي الزمالك ناصر منسي، الذي يقام بإحدى القاعات الكبرى بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حضورًا لافتًا لنجم الزمالك السابق محمد عبد الشافي.

ناصر منسي يستعين بشركة لتأمين حفل زفافه بالزقازيق قبل وصول نجوم الزمالك (صور)

حفل زفاف ناصر منسي

 
وجاءت مشاركة عبد الشافي لتضفي أجواءً من البهجة بين الحضور، وسط استقبال حافل من الجماهير وأصدقاء العروسين، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

محمد عبد الشافي يشعل أجواء زفاف ناصر منسي بحضوره اللافت في الشرقية،فيتو
محمد عبد الشافي يشعل أجواء زفاف ناصر منسي بحضوره اللافت في الشرقية،فيتو

ويأتي ذلك ضمن حضور عدد من نجوم الكرة لدعم زميلهم ومشاركته فرحته في هذه المناسبة السعيدة.

ناصر منسي يستعين بشركة لتأمين حفل زفافه بالزقازيق قبل وصول نجوم الزمالك

 

استعان ناصر منسي، مهاجم نادي الزمالك، بشركة أمن خاصة لتأمين حفل زفافه الذي أُقيم بأحد القاعات الكبرى بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك قبل وصول نجوم الزمالك وزملائه في الملاعب.

محمد عبد الشافي يشعل أجواء زفاف ناصر منسي بحضوره اللافت في الشرقية،فيتو
محمد عبد الشافي يشعل أجواء زفاف ناصر منسي بحضوره اللافت في الشرقية،فيتو
محمد عبد الشافي يشعل أجواء زفاف ناصر منسي بحضوره اللافت في الشرقية،فيتو
محمد عبد الشافي يشعل أجواء زفاف ناصر منسي بحضوره اللافت في الشرقية،فيتو
محمد عبد الشافي يشعل أجواء زفاف ناصر منسي بحضوره اللافت في الشرقية،فيتو
محمد عبد الشافي يشعل أجواء زفاف ناصر منسي بحضوره اللافت في الشرقية،فيتو

 

محمد عبد الشافي يشعل أجواء زفاف ناصر منسي بحضوره اللافت في الشرقية،فيتو
محمد عبد الشافي يشعل أجواء زفاف ناصر منسي بحضوره اللافت في الشرقية،فيتو

وجاءت هذه الخطوة ضمن الترتيبات التنظيمية التي اتخذها اللاعب لضمان سلامة الضيوف وتأمين الأجواء، لا سيما مع توقع حضور عدد من نجوم الفريق الأبيض وجمهور كبير من محبيه. ويشهد الحفل أجواء  مميزة وسط حضور جماهيري واسع من الأهل والأصدقاء.

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