الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اللقطات الأولى من حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية، رقصة العروسين تشعل الأجواء

حفل زفاف ناصر منسي،فيتو
حفل زفاف ناصر منسي،فيتو

حفل زفاف نجم نادي الزمالك ناصر منسي، يحتفل ناصر منسي لاعب الزمالك وسط أجواء مميزة وحضور لافت من الأهل والأصدقاء. 

وتفاعل الحضور مع رقصة العروسين خلال الزفة، على أنغام المزيكا الشعبية والمهرجانات، ما أضفى طابعًا خاصًا على الاحتفال.

ناصر منسي يستعين بشركة لتأمين حفل زفافه بالزقازيق قبل وصول نجوم الزمالك (صور)

ويُقام الحفل بإحدى القاعات الكبرى بمدينة الزقازيق، وسط إجراءات تنظيمية مشددة، واهتمام كبير بتأمين الحدث نظرًا لحضور عدد من نجوم الرياضة وزملاء العريس من الملاعب.

رقص ناصر منسي وعروسه،فيتو
رقص ناصر منسي وعروسه،فيتو

 

حفل زفاف ناصر منسي 
استعان ناصر منسي، مهاجم نادي الزمالك، بشركة أمن خاصة لتأمين حفل زفافه الذي أُقيم بأحد القاعات الكبرى بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك قبل وصول نجوم الزمالك وزملائه في الملاعب.

رقص ناصر منسي وعروسه،فيتو
رقص ناصر منسي وعروسه، فيتو

وجاءت هذه الخطوة ضمن الترتيبات التنظيمية التي اتخذها اللاعب لضمان سلامة الضيوف وتأمين الأجواء، لا سيما مع توقع حضور عدد من نجوم الفريق الأبيض وجمهور كبير من محبيه. ويشهد الحفل أجواء  مميزة وسط حضور جماهيري واسع من الأهل والأصدقاء.

ناصر منسي وعروسه،فيتو
ناصر منسي وعروسه،فيتو

حنة ناصر منسي لاعب الزمالك

وشهد الحفل حضورًا كبيرًا لافتًا، وتزينت الأجواء بالطبل والمزمار البلدي، في ليلة طغت عليها أجواء الفرح والسعادة استعدادًا لحفل زفافه المرتقب.
وزينت لافتات "ناصر منسي الأسطورة" سرادق حنة نجم الزمالك بقريته شرويدة. 

حنة ناصر منسي 
شهدت قرية شرويدة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، أجواء احتفالية مميزة بمناسبة إقامة حفل "الحنة" نجم نادي الزمالك ناصر منسي، حيث حرص عدد من مشجعي القلعة البيضاء على المشاركة بطريقتهم الخاصة
وقام "جروب" من مشجعي الزمالك بتعليق لافتات كبيرة على مداخل الصوان وأرجاء القرية، حملت عبارات منها: "فن وهندسة ملوك الكرة" و"ناصر منسي الأسطورة"، في لفتة تعبر عن مدى حب وتقدير الجماهير للاعب، الذي ينتمي إلى مسقط رأسه في الشرقية.

رقص ناصر منسي وعروسه،فيتو
رقص ناصر منسي وعروسه،فيتو

وجاءت اللافتات كجزء من مظاهر الاحتفال الشعبي الذي شهد حضورًا واسعًا من أهالي القرية ومحبي اللاعب، وسط أجواء من البهجة والطرب والمزمار البلدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ناصر منسي أخبار ناصر منسي حفل زفاف ناصر منسي أخبار مصر اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

وزير الدفاع البريطاني يعلن وصول قوات عسكرية ومعدات من بينها طائرات “تايفون” إلى الشرق الأوسط

أمين البحوث الإسلامية: الإسلام حرَّم الثأر وحذر من فوضى العصبية الجاهلية

فوكس نيوز: توجيه ضربات أمريكية على أهداف بإيران مطروح على الطاولة

جنح المنتزه ثان تنظر محاكمة شركاء سفاح المعمورة، غدا

ساويرس: لا يمكن أن نستمر في دعم كيانات خاسرة دون إصلاح حقيقي ورقابة صارمة

4 ممنوعات على موظفي المصلحة المنتهى خدمته بقانون الإجراءات الضريبية

كارول سماحة تحيي حفلا غنائيا في بيروت 19 يوليو المقبل

مدافع ريال مدريد قبل مواجهة الهلال: نسعى للفوز بكأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

نجل شاه إيران: لحظة الحرية تقترب والنظام على وشك الانهيار

ربما، رسالة إيرانية غامضة بثلاث لغات تثير الرعب على منصة إكس

مصادر تنفي اغتيال الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد رميا بالرصاص

ظهرت الآن، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد

مصادر: خامنئي يفوض صلاحياته للحرس الثوري ويختبئ في ملجأ تحت الأرض

رجل ينهي حياة طليقته خنقا بحبل في مرسى مطروح

3 صفقات من بيراميدز على رادار الزمالك قبل الموسم الجديد

اللقطات الأولى من حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية، رقصة العروسين تشعل الأجواء

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17-6-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17- 6- 2025

تعرف على سعر الأرز بالسوق المحلى اليوم الثلاثاء 17/ 6/ 2025

المزيد

انفوجراف

بعد إحالته إلى البرلمان.. تفاصيل التعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لأبنائنا الطلاب، أدعية لسرعة الفهم والحفظ وعدم النسيان

أمين البحوث الإسلامية: الإسلام حرَّم الثأر وحذر من فوضى العصبية الجاهلية

تفسير حلم الكتاب في المنام وعلاقته بسماع خبر سعيد قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية