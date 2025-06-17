اللقطات الأولى من حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية، رقصة العروسين تشعل الأجواء

حفل زفاف نجم نادي الزمالك ناصر منسي، يحتفل ناصر منسي لاعب الزمالك وسط أجواء مميزة وحضور لافت من الأهل والأصدقاء.

وتفاعل الحضور مع رقصة العروسين خلال الزفة، على أنغام المزيكا الشعبية والمهرجانات، ما أضفى طابعًا خاصًا على الاحتفال.

ويُقام الحفل بإحدى القاعات الكبرى بمدينة الزقازيق، وسط إجراءات تنظيمية مشددة، واهتمام كبير بتأمين الحدث نظرًا لحضور عدد من نجوم الرياضة وزملاء العريس من الملاعب.

رقص ناصر منسي وعروسه،فيتو

حفل زفاف ناصر منسي

استعان ناصر منسي، مهاجم نادي الزمالك، بشركة أمن خاصة لتأمين حفل زفافه الذي أُقيم بأحد القاعات الكبرى بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك قبل وصول نجوم الزمالك وزملائه في الملاعب.

رقص ناصر منسي وعروسه، فيتو

وجاءت هذه الخطوة ضمن الترتيبات التنظيمية التي اتخذها اللاعب لضمان سلامة الضيوف وتأمين الأجواء، لا سيما مع توقع حضور عدد من نجوم الفريق الأبيض وجمهور كبير من محبيه. ويشهد الحفل أجواء مميزة وسط حضور جماهيري واسع من الأهل والأصدقاء.

ناصر منسي وعروسه،فيتو

حنة ناصر منسي لاعب الزمالك

وشهد الحفل حضورًا كبيرًا لافتًا، وتزينت الأجواء بالطبل والمزمار البلدي، في ليلة طغت عليها أجواء الفرح والسعادة استعدادًا لحفل زفافه المرتقب.

وزينت لافتات "ناصر منسي الأسطورة" سرادق حنة نجم الزمالك بقريته شرويدة.

حنة ناصر منسي

شهدت قرية شرويدة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، أجواء احتفالية مميزة بمناسبة إقامة حفل "الحنة" نجم نادي الزمالك ناصر منسي، حيث حرص عدد من مشجعي القلعة البيضاء على المشاركة بطريقتهم الخاصة

وقام "جروب" من مشجعي الزمالك بتعليق لافتات كبيرة على مداخل الصوان وأرجاء القرية، حملت عبارات منها: "فن وهندسة ملوك الكرة" و"ناصر منسي الأسطورة"، في لفتة تعبر عن مدى حب وتقدير الجماهير للاعب، الذي ينتمي إلى مسقط رأسه في الشرقية.

رقص ناصر منسي وعروسه،فيتو

وجاءت اللافتات كجزء من مظاهر الاحتفال الشعبي الذي شهد حضورًا واسعًا من أهالي القرية ومحبي اللاعب، وسط أجواء من البهجة والطرب والمزمار البلدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.