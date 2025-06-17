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رياضة

ناصر منسي يستعين بشركة لتأمين حفل زفافه بالزقازيق قبل وصول نجوم الزمالك (صور)

حفل زفاف ناصر منسي،فيتو
حفل زفاف ناصر منسي،فيتو

استعان ناصر منسي، مهاجم نادي الزمالك، بشركة أمن خاصة لتأمين حفل زفافه الذي أُقيم بأحد القاعات الكبرى بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك قبل وصول نجوم الزمالك وزملائه في الملاعب.

ناصر منسي يرقص على أنغام المهرجانات الشعبية في حفل زفافه بالشرقية (فيديو وصور)

وجاءت هذه الخطوة ضمن الترتيبات التنظيمية التي اتخذها اللاعب لضمان سلامة الضيوف وتأمين الأجواء، لا سيما مع توقع حضور عدد من نجوم الفريق الأبيض وجمهور كبير من محبيه. ويشهد الحفل أجواء  مميزة وسط حضور جماهيري واسع من الأهل والأصدقاء.

حفل زفاف ناصر منسي،فيتو
حفل زفاف ناصر منسي،فيتو

ناصر منسي لاعب الزمالك 

واحتفل ناصر منسي، نجم نادي الزمالك، بـ "حنّته" التي أُقيمت في مسقط رأسه بقرية شرويدة بمحافظة الشرقية،  و تفاعل اللاعب مع الحضور ورقص على أنغام أغاني المهرجانات وسط تفاعل كبير من الأهل والأصدقاء.

حفل زفاف ناصر منسي،فيتو
حفل زفاف ناصر منسي،فيتو


حنة ناصر منسي لاعب الزمالك

وشهد الحفل حضورًا كبيرًا  لافتًا، وتزينت الأجواء بالطبل والمزمار البلدي، في ليلة طغت عليها أجواء الفرح والسعادة استعدادًا لحفل زفافه المرتقب.
لافتات"ناصر منسي الأسطورة" تزين سرادق حنة نجم الزمالك بقريته شرويدة 

حفل زفاف ناصر منسي،فيتو
حفل زفاف ناصر منسي،فيتو

حنة ناصر منسي 
شهدت قرية شرويدة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، أجواء احتفالية مميزة بمناسبة إقامة حفل "الحنة" نجم نادي الزمالك ناصر منسي، حيث حرص عدد من مشجعي القلعة البيضاء على المشاركة بطريقتهم الخاصة
وقام "جروب" من مشجعي الزمالك بتعليق لافتات كبيرة على مداخل الصوان وأرجاء القرية، حملت عبارات منها: "فن وهندسة ملوك الكرة" و"ناصر منسي الأسطورة"، في لفتة تعبر عن مدى حب وتقدير الجماهير للاعب، الذي ينتمي إلى مسقط رأسه في الشرقية.
وجاءت اللافتات كجزء من مظاهر الاحتفال الشعبي الذي شهد حضورًا واسعًا من أهالي القرية ومحبي اللاعب، وسط أجواء من البهجة والطرب والمزمار البلدي.

حفل زفاف ناصر منسي،فيتو
حفل زفاف ناصر منسي،فيتو


ولم يتوقف المشجعون عند اللافتات، بل قاموا أيضًا بتجهيز شاشة عرض كبيرة تم خلالها بث أبرز أهداف ناصر منسي مع نادي الزمالك، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، خاصة الهدف الشهير الذي أحرزه في مباراة السوبر الإفريقي، والذي أعاد إلى الأذهان لحظة مجيدة في تاريخ النادي وجماهيره.

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