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محافظات

ناصر منسي يرقص على أنغام المهرجانات الشعبية في حفل زفافه بالشرقية (فيديو وصور)

حنة ناصر منسي، فيتو
حنة ناصر منسي، فيتو

شارك ناصر منسي، نجم نادي الزمالك، في أجواء احتفالية مبهجة خلال "حنّته" التي أُقيمت في مسقط رأسه بقرية شرويدة بمحافظة الشرقية، حيث تفاعل اللاعب مع الحضور ورقص على أنغام أغاني المهرجانات وسط تفاعل كبير من الأهل والأصدقاء.

لافتات"ناصر منسي الأسطورة" تزين سرادق حنة نجم الزمالك بقريته شرويدة ( فيديو وصور)

حنة ناصر منسي لاعب الزمالك 

وشهد الحفل حضورًا كبيرًا  لافتًا، وتزينت الأجواء بالطبل والمزمار البلدي، في ليلة طغت عليها أجواء الفرح والسعادة استعدادًا لحفل زفافه المرتقب.

ناصر منسي يشعل أجواء
ناصر منسي يشعل أجواء "حنّته" بالشرقية برقصة، فيتو 

لافتات"ناصر منسي الأسطورة" تزين سرادق حنة نجم الزمالك بقريته شرويدة 

شهدت قرية شرويدة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، أجواء احتفالية مميزة بمناسبة إقامة حفل "الحنة" نجم نادي الزمالك ناصر منسي، حيث حرص عدد من مشجعي القلعة البيضاء على المشاركة بطريقتهم الخاصة.

ناصر منسي يشعل أجواء
ناصر منسي يشعل أجواء "حنّته" بالشرقية برقصة، فيتو 

وقام "جروب" من مشجعي الزمالك بتعليق لافتات كبيرة على مداخل الصوان وأرجاء القرية، حملت عبارات منها: "فن وهندسة ملوك الكرة" و"ناصر منسي الأسطورة"، في لفتة تعبر عن مدى حب وتقدير الجماهير للاعب، الذي ينتمي إلى مسقط رأسه في الشرقية.

ناصر منسي يشعل أجواء
ناصر منسي يشعل أجواء "حنّته" بالشرقية برقصة، فيتو 
ناصر منسي يشعل أجواء
ناصر منسي يشعل أجواء "حنّته" بالشرقية برقصة، فيتو 

وجاءت اللافتات كجزء من مظاهر الاحتفال الشعبي الذي شهد حضورًا واسعًا من أهالي القرية ومحبي اللاعب، وسط أجواء من البهجة والطرب والمزمار البلدي.

ناصر منسي يشعل أجواء
ناصر منسي يشعل أجواء "حنّته" بالشرقية برقصة، فيتو 
ناصر منسي،فيتو
ناصر منسي،فيتو

شاشات لعرض أهداف اللاعب ناصر منسي 

ولم يتوقف المشجعون عند اللافتات، بل قاموا أيضًا بتجهيز شاشة عرض كبيرة تم خلالها بث أبرز أهداف ناصر منسي مع نادي الزمالك، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، خاصة الهدف الشهير الذي أحرزه في مباراة السوبر الإفريقي، والذي أعاد إلى الأذهان لحظة مجيدة في تاريخ النادي وجماهيره.

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