الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ناصر منسي يحتفل بـ ليلة الحنة بالطبل والمزمار البلدي في شرويدة ( فيديو وصور)

فرحة ناصر منسي، فيتو
فرحة ناصر منسي، فيتو

شهدت قرية شرويدة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، مسقط رأس ناصر منسي نجم نادي الزمالك، أجواء احتفالية صاخبة خلال حفل "حنة" اللاعب، والذي تخلله الطبل والمزمار البلدي وسط تفاعل واسع من الأهالي، وظهور لافت لوالدته التي شاركت بالرقص فرحًا بنجلها.

فرحة وزينة ومأدبة كبرى، أهالي قرية ناصر منسي بالشرقية يحتفلون بـ"حنة" نجم الزمالك (صور)

وقدمت "فيتو" بثًا مباشرًا من داخل قرية شرويدة بمركز الزقازيق، رصدت خلاله أجواء الفرح والاحتفال داخل الصوان الكبير المُقام أمام منزل ناصر منسي، حيث تجمع الأهل والأصدقاء لمشاركة النجم الشاب فرحته بـ"الحنة".

حنة ناصر منسي،فيتو
حنة ناصر منسي،فيتو

والدة ناصر منسي ترقص في حنة نجلها بالشرقية 

وفي تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أعربت والدة ناصر منسي عن سعادتها الغامرة بزفاف ابنها، متمنية له حياة زوجية سعيدة، وأضافت:
"أتمنى أن يواصل ناصر تألقه داخل الملعب، وأن ينضم قريبًا لصفوف المنتخب الوطني، ويشارك في كأس العالم القادمة بإذن الله".

حنة ناصر منسي،فيتو
حنة ناصر منسي،فيتو

قرية شرويدة تحتفل بحنة لاعب الزمالك 

واكتست شوارع القرية وواجهات المنازل بالزينة والأضواء المبهجة، خاصة في محيط منزل اللاعب، حيث نُصِب “صوان” كبير لاستقبال المهنئين من الأهل والأصدقاء وأبناء القرية، الذين توافدوا بالمئات لمشاركة ابن قريتهم فرحته.

حنة ناصر منسي،فيتو
حنة ناصر منسي،فيتو

ناصر منسي، الذي يحظى بشعبية كبيرة في قريته، لم يُخفِ امتنانه لهذا الحب، إذ قام بذبح عدد من الماشية وتنظيم مأدبة عشاء ضخمة لأهل قريته، كما تم تجهيز مسرح ودي جي لإضفاء أجواء احتفالية صاخبة يتفاعل معها الجميع.

حنة ناصر منسي،فيتو
حنة ناصر منسي،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ناصر منسي حنة لاعب الزمالك أخبار ناصر منسي حفل زفاف ناصر منسي اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأحد 15 يونيو 2025

ليفربول يتخذ قرارا حاسما بشأن بيع لويس دياز إلى برشلونة

استئناف عرض مسلسل حرب الجبالي على شاهد بعد فترة من التوقف

بيان عاجل من الخارجية بشأن أوضاع الجالية المصرية في إيران

أسعار سبائك الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد بالصاغة

أسماء مسجد السجدة بالمدينة المنورة وقصته وفضله

9 يوليو، استئناف المتهمين في قضية انفجار خط غاز الواحات على حكم حبسهم

الأكثر قراءة

تركي آل الشيخ يحسم جدل صورة زيزو: لا تصطادوا في الماء العكر

اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالاسم ورقم جلوس

الجيش الإيراني يوجه رسالة عاجلة للإسرائيليين بعد الموجة الصاروخية الأخيرة

بالإسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

عقوبة مالية على تريزيجيه بسبب ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي

بايرن يقسو على أوكلاند سيتي 10-0 في كأس العالم للأندية ويوجه إنذارا لمنافسيه (صور)

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.5 %

مشاهد توثق آثار الموجة الصاروخية الإيرانية الجديدة تجاه إسرائيل (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 15 يونيو 2025 (آخر تحديث)

كم يبلغ سعر طن الأرز اليوم بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ارتفاع سعر خام القصدير ليسجل 32 ألفا للطن

المزيد

انفوجراف

مجلس النواب يرفض العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الله يغفر جميع الذنوب مهما عظمت بشرط وحيد

هل الضحك يبطل الصلاة؟ أمين الفتوى يوضح

أسماء مسجد السجدة بالمدينة المنورة وقصته وفضله

المزيد
الجريدة الرسمية