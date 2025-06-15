ناصر منسي يحتفل بـ ليلة الحنة بالطبل والمزمار البلدي في شرويدة ( فيديو وصور)

شهدت قرية شرويدة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، مسقط رأس ناصر منسي نجم نادي الزمالك، أجواء احتفالية صاخبة خلال حفل "حنة" اللاعب، والذي تخلله الطبل والمزمار البلدي وسط تفاعل واسع من الأهالي، وظهور لافت لوالدته التي شاركت بالرقص فرحًا بنجلها.

وقدمت "فيتو" بثًا مباشرًا من داخل قرية شرويدة بمركز الزقازيق، رصدت خلاله أجواء الفرح والاحتفال داخل الصوان الكبير المُقام أمام منزل ناصر منسي، حيث تجمع الأهل والأصدقاء لمشاركة النجم الشاب فرحته بـ"الحنة".

حنة ناصر منسي،فيتو

والدة ناصر منسي ترقص في حنة نجلها بالشرقية

وفي تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أعربت والدة ناصر منسي عن سعادتها الغامرة بزفاف ابنها، متمنية له حياة زوجية سعيدة، وأضافت:

"أتمنى أن يواصل ناصر تألقه داخل الملعب، وأن ينضم قريبًا لصفوف المنتخب الوطني، ويشارك في كأس العالم القادمة بإذن الله".

حنة ناصر منسي،فيتو

قرية شرويدة تحتفل بحنة لاعب الزمالك

واكتست شوارع القرية وواجهات المنازل بالزينة والأضواء المبهجة، خاصة في محيط منزل اللاعب، حيث نُصِب “صوان” كبير لاستقبال المهنئين من الأهل والأصدقاء وأبناء القرية، الذين توافدوا بالمئات لمشاركة ابن قريتهم فرحته.

حنة ناصر منسي،فيتو

ناصر منسي ، الذي يحظى بشعبية كبيرة في قريته، لم يُخفِ امتنانه لهذا الحب، إذ قام بذبح عدد من الماشية وتنظيم مأدبة عشاء ضخمة لأهل قريته، كما تم تجهيز مسرح ودي جي لإضفاء أجواء احتفالية صاخبة يتفاعل معها الجميع.

حنة ناصر منسي،فيتو

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