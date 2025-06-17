بأكثر من 5 أضعاف، بالميراس يتفوق على الأهلي في القيمة التسويقية قبل موقعة الخميس

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام فريق بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وكان الأهلي افتتح مواجهته أمام إنتر ميامي الأمريكي، على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتستعرض فيتو خلال السطور التالية القيمة التسويقية للنادي الأهلي وبالميراس قبل مواجهة الفريقين الخميس المقبل.

القيمة التسويقية لـ الأهلي وبالميراس

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي وفقا لموقع ترانسفير ماركت 47.95 مليون يورو.

ويتصدر محمود تريزيجيه أغلي لاعبي الأهلي في القيمة التسويقية بمبلغ 5 ملايين يورو ثم يأتي خلفه إمام عاشور بمبلغ 4 ملايين يورو ثم وسام أبو علي بنفس القيمة ثم أحمد مصطفى زيزو بـ 3.50 مليون يورو.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق بالميراس وفقا لموقع ترانسفير ماركت 252.55 مليون يورو.

ويتصدر استيفان ويليان أغلي لاعبي بالميراس في القيمة التسويقية بمبلغ 60 مليون يورو، ثم يأتي خلفه فيكتور روكي بـ 20 مليون يورو، ثم باولينيو بـ 16 مليون يورو.

ماذا قدم فريق بالميراس في الدوري البرازيلي

ويخوض النادي الأهلي ثاني مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فريق بالميراس، حيث يحتل الفريق في الدوري البرازيلي ،المركز الرابع برصيد 22 نقطة، أي بفارق نقطتين عن فريق فلامنجو المتصدر، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة وخسر3.

ونجح خط هجوم بالميراس في تسجيل 12 هدفا واستقبلت شباكه 8، ويعد هدافهم في الدوري هو فاكوندو توريس وفيتور روكي وخواكين بيكيريز برصيد هدفين لكل منهم.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

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