محافظ الإسماعيلية يتابع خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة (صور)

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، انتهاء الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والتي تبدأ غدًا الأحد الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٥ وتستمر حتى الخميس ١٠ يوليو ٢٠٢٥.

جاء ذلك خلال متابعته لخطة تأمين المحافظة لامتحانات الثانوية العامة من مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

جانب من المتابعة، فيتو

جانب من المتابعة، فيتو

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، مدير إدارة مرور الإسماعيلية ومدير إدارة الحماية المدنية، ووكلاء وزارة ومديري عموم مديريات (التربية والتعليم، الصحة، التضامن الاجتماعي، وفرع هيئة الإسعاف المصرية) ورئيس قطاع الشبكات الشمال والجنوب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة وممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية والجهات المعنية بالاجتماع.

جانب من المتابعة، فيتو

جانب من المتابعة، فيتو

متابعة كافة التنسيقات

حيث تابع كافة التنسيقات النهائية من خلال الشبكة الوطنية بين غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية كل في نطاقه؛ لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وضمان تحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان.

جانب من المتابعة، فيتو

جانب من المتابعة، فيتو

ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات

وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، موجهًا بتعقيم جميع مقار اللجان وتوفير طبيب أو زائرة صحية ومتطوع من الهلال الأحمر بكل لجنة، لتقديم الدعم الطبي والنفسي.

جانب من المتابعة، فيتو

جانب من المتابعة، فيتو

وكلَّف محافظ الإسماعيلية جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الجهود لتهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات، كما وجه رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات في محيط المدارس بشكل مستمر.

تأمين اللجان الامتحانية

كما أكد "أكرم" على ضرورة تأمين اللجان الامتحانية بالمدارس ومنع تجمهر أولياء الأمور بالقرب من اللجان؛ حرصًا على أبنائنا الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب أثناء فترة الامتحان.

ووجه أكرم بتوفير أتوبيسات آمنة لنقل طلاب قرية الأبطال لمقار لجنة الامتحانات لتسهيل وتيسير انتقال الطلاب.

وأكد على أهمية تواجد الطلبة قبل بدء الامتحان بوقت كاف لإتمام عمليات التفتيش ودخول الطلاب إلى اللجان بسهولة ويسر.

وأكد أكرم على ضرورة ربط غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بما يحقق التنسيق الكامل لكافة الجهات المعنية؛ لتلافي أي ملاحظات أو بلاغات في وقتها.

وأوضح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى الإجراءات الخاصة للاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة من حيث تجهيز وتوفير عدد ٣٤ استراحة موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة؛ لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين الوافدين من خارج المحافظة.

وأضاف أن المديرية قد قامت بتخصيص ٣١ لجنة امتحانية موزعة على ثمانِ إدارات تعليمية بمحافظة الإسماعيلية بإجمالي عدد الطلاب ١١ ألف ٥٩٠ طالب وعدد الطلاب المنتظمين ١٠ آلاف ١٩٩ طالب وعدد طلاب المنازل ١٣٩١ طالب.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن إنهاء استعداداتها تمهيدًا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ غدًا الأحد الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٥، في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وسط توجيهات مشددة من السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذ كافة الإجراءات والاستعدادات لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط.

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