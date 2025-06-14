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طلاب الثانوية الأزهرية بالإسماعيلية يؤدون امتحان مادة الفيزياء

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية بالإسماعيلية، فيتو

 استأنف طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، في محافظة الإسماعيلية اليوم السبت، الامتحانات وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.  

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امتحان مادة الفيزياء  

 ويؤدي طلاب الشعبة العلمية بالثانوية الأزهرية في محافظة الإسماعيلية اليوم، الامتحان في مادة الفيزياء، وذلك تحت إشراف فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وبمتابعة الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.   

 

تطوير آليات الامتحانات 

 ويحرص قطاع المعاهد الأزهرية سنويًا على تطوير آليات إدارة الامتحانات، بما يضمن بيئة تربوية آمنة ومحفزة للطلاب، ويحقق أعلى درجات العدالة والانضباط.  

 

تعزيز الضوابط التنظيمية 

 وتشهد امتحانات هذا العام تعزيزًا للضوابط التنظيمية داخل اللجان وخارجها، إلى جانب اتخاذ إجراءات صارمة لتأمين سير الامتحانات في جميع مراحلها، وقد روعي في وضع الامتحانات أن تكون متنوعة وشاملة، تقيس قدرات الطلاب على الفهم والتحليل والاستيعاب، وليس الحفظ فقط، مع الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية وتوزيع الأسئلة وفق الأوزان النسبية للمقررات. 

 

عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية 

 ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبا وطالبة، البنين 38118 طالبا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو. 

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