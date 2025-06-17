ضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة في حملة أمنية مكبرة بالفيوم

شنت مديرية أمن الفيوم حملات مكثفة لضبط الخارجين عن القانون في دائرة قسمي أول وثان الفيوم، وتم إتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة.

حملة أمنية مكبرة

أعدت مديرية أمن الفيوم، حملة أمنية مكبرة بتعليمات من اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، خلال الـ48 ساعة الماضية لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، شارك فيها ضباط قسمي أول وثاني الفيوم برئاسة كلا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم أول والعقيد محمد فؤاد مأمور قسم ثان الفيوم وبإشراف اللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم والعقيد كريم محرم رئيس مباحث قسم الاشتباه بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي وإدارات وأقسام المديرية.

نتائج الحملة

وأسفرت الحملة التي استهدفت بعض النقاط الحيوية بمدينة الفيوم خلال كول أمنى، عن ضبط سيارة يستقلها شخصين وبها 3 بنادق خرطوش و400 طلقة، وطبنجة 9 مليمتر طويل، وضبط 5 متهمين تعاطي مخدرات، كما تم ضبط 18 دراجة بخارية منتهية الترخيص وغير مرخصة، وضبط 3 سيارات معاقين أصحابها غير صادر لهم تصريح، وتم تحرير 4 آداب "معاكسات في الطريق العام".

وجاءت الحملة فى إطار جهود مديرية أمن الفيوم في مكافحة الجريمة بشتى صورها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعميق شعور المواطنين بالأمن وفرض الشرعية والتصدي الحاسم لكل محاولات الخروج عن القانون واستهداف البؤر العشوائية، ضمن استراتيجية أمنية شاملة تستهدف ضبط العناصر الإجرامية، وفرض الأمن والاستقرار في نطاق محافظة الفيوم.

وأكدت الجهات الأمنية استمرار الحملات لضمان السيطرة على الأوضاع الأمنية والتصدي لأي مخالفات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأحيلت القضايا للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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